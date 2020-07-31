Коронавирус отступает: в больницах Свердловской области освободилось больше половины коек для пациентов с COVID-19
В Свердловской области улучшается ситуация с распространением коронавируса. Об этом по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с болезнью сообщил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.
- Мы фиксируем безусловное снижение количества заболевших, - отметил Павел Креков. – У нас увеличивается количество освобожденных коек. Оно сегодня превысило 50%. Каждый день уменьшается количество людей, которые находятся в реанимационных отделениях и на искусственной вентиляции легких. Они переходят в обычные отделения.
Тем не менее расслабляться рано, говорят в оперативном штабе. Чтобы COVID-19 не начал распространяться с новой силой по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, избегать массовых мероприятий и не пренебрегать медицинскими масками и перчатками.
Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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