2020-07-31T16:19:21+03:00
Общество

Коронавирус отступает: в больницах Свердловской области освободилось больше половины коек для пациентов с COVID-19

В регионе снижается количество заболевших
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Чтобы болезнь снова не начала распространяться, о масках пока лучше не забывать.Чтобы болезнь снова не начала распространяться, о масках пока лучше не забывать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области улучшается ситуация с распространением коронавируса. Об этом по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с болезнью сообщил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

- Мы фиксируем безусловное снижение количества заболевших, - отметил Павел Креков. – У нас увеличивается количество освобожденных коек. Оно сегодня превысило 50%. Каждый день уменьшается количество людей, которые находятся в реанимационных отделениях и на искусственной вентиляции легких. Они переходят в обычные отделения.

Тем не менее расслабляться рано, говорят в оперативном штабе. Чтобы COVID-19 не начал распространяться с новой силой по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, избегать массовых мероприятий и не пренебрегать медицинскими масками и перчатками.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Екатеринбурга, отданные под лечение людей с COVID-19, возвращаются к плановому приему
Коронавирус отступает: в больницах Свердловской области освободилось больше половины коек для пациентов с COVID-19
«Будут путешествовать по родному Уралу»: губернатор Свердловской области подарил многодетной семье автомобиль
Свердловская прокуратура заставила два предприятия выплатить 2,5 миллиона долгов по зарплате
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
На овощебазе Екатеринбурга поймали мигрантов без документов
Нижние Серги планируют восстановить после потопа к середине сентября
Житель Урала научился не платить штраф за непристегнутый ремень
Две свердловчанки набрали кредитов на 8,4 миллиона, но отказались их возвращать
Деньги — в рост: инвестиционный вклад УБРиР вошел в топ-10 предложений банков
Стало известно, когда в Екатеринбурге магистраль соединит Академический и Широкую речку
ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям
Суд признал законным отказ следователей заниматься гибелью екатеринбуржца при штурме его квартиры
На трассах Среднего Урала будут снова ловить пьяных водителей