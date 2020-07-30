«Была попытка взлома»: помощник опального отца Сергия пожаловался на хакерскую атаку

30 Июль 2020 2020-07-30T20:22:44+03:00

Всеволод Могучев сообщил, что кто-то пытался получить доступ к его электронной почте и аккаунтам в социальных сетях

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Помощник опального отца Сергия Всеволод Могучев сегодня, 30 июля, заявил о хакерской атаке на его социальные сети и канал на Youtube, где публикуются видеообращения схиигумена. Случившееся он связывает с двумя видеозаписями, опубликованными им накануне.

- На одной схиигумен Митрофан выражает свою поддержку схиигумену Сергию… На втором видеоролике уже сам отец Сергий обличает очередную лож представителей Екатеринбургской епархии касательно обучения детей на территории Среднеуральского женского монастыря, - сказал Всеволод Могучев. - Была попытка взлома электронных ящиков, аккаунтов в социальных сетях.

3 июля Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана. А 24 июля патриарх Кирилл утвердил это решение. Поводом стали неоднозначные высказывания схиигумена, в которых, среди прочего, он отрицал существование коронавируса. Также он был оштрафован судом в общей сложности на 108 тысяч рублей за «Злоупотребление свободой массовой информации» и «Возбуждение ненависти либо вражды…» в своих видеообращениях. А на этой неделе Екатеринбургская епархия приостановила деятельность Свято-Симеоновской православной гимназии, в которой обучались дети людей, проживающих на территории Среднеуральского женского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU