Епархия закрыла школу при монастыре отца Сергия, чтобы выгнать схимонаха

Екатеринбургская епархия приостановила деятельность Свято-Симеоновской православной гимназии, в которой обучались дети, проживающих на территории Среднеуральского женского монастыря. Причина такого решения самая очевидная – захват обители отцом Сергием.

Между тем помощник опального схимонаха Всеволод Могучев уже заявил о наборе 120 детей на новый учебный год в школу при монастыре. Последние годы дети здесь обучались по семейной форме обучения. Итоговую аттестацию они проходили в Свято-Симеоновской православной гимназии, к которой была прикреплена школа. Там же сдавали ЕГЭ И ОГЭ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Руководила данной школой игуменья Варвара (Крыгина) и ее сестра монахиня Нина (Крыгина). Как рассказал один из бывших послушников обе покинули монастырь из-за травли.

- В связи с антиканоническими действиями и захватом монастыря схимонахом Сергием, Свято-Симеоновская гимназия приостанавливает эту деятельность вплоть до нормализации обстановки в обители. В епархии сомневаются, что те, кто сегодня делают громкие заявления о наборе детей в школу Среднеуральского монастыря, способны реально оценить свои возможности, - говорится в заявлении епархии. - В ситуации, когда обитель покинули профессионалы, являющиеся основой педагогического коллектива (игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина), организация образовательного процесса даже в формате домашнего обучения, как это было ранее для детей прихожан и воспитанников приюта, теперь не представляется возможным.

В пресс-службе также добавили, что контроль за законностью образовательного процесса будут осуществлять профильные контрольно-надзорные органы.

Схимонах отказывает покидать монастырь, несмотря на решение Патриарха Московского и Всея Руси КириллаФото: Алексей БУЛАТОВ

Представители отца Сергия уже заявили, что ученики могут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в других школах, а в ближайшее время схимонах запишет по этой теме новое обращение.

- Условия здесь – наикрутейшие, - объяснял «КП» Всеволод Могучев. – Здесь стандарты даже выше, чем были в СССР. Говорить о ненадлежащем воспитании и уж тем более об избиении просто невозможно. Здесь на постоянной основе проживет более 500 человек, и каждый ребенок находится в большой дружной семье. Любое преступление было бы на виду. А сейчас к нам приходят из органов опеки, задают странные вопросы, которые ломают детскую психику.

Среднеуральский женский монастырь проверят на жестокое обращение с детьми 00:00 00:00

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