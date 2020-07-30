В два раза: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» за сутки выросла до 120 гектаров

30 Июль 2020 2020-07-30T07:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторую неделю в Свердловской области полыхает заповедник «Денежкин Камень». Его тушат 140 спасателей и добровольцев, на подмогу вызвана спецтехника, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Только вчера сотрудники заповедника сообщили, что распространение огня удалось остановить и локализовать на площади 65 гектаров. Но вот уже за сутки площадь пожара выросла больше, чем в два раза – до 120 гектаров.

- Тушение лесного пожара осуществляется силами: сотрудников заповедника, ФБУ «Авиалесоохрана» федеральный резерв, МЧС России, 15 отрядом ФПС Североуральска, добровольных лесных пожарных и волонтеров, - рассказали в пресс-службе «Денежкина Камня».

Из-за сильных возгораний на севере Свердловской области Екатеринбург и ближайшие к нему города затянуло дымом, а в воздухе ощущается запах гари. По словам специалистов, это должно пройти уже к концу этой рабочей недели – помогут дожди, которые обрушились на столицу Урала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К концу недели станет легче: Екатеринбург окутал дым от лесных пожаров. В воздухе чувствуется сильный запах гари (подробнее)

Откуда в Екатеринбурге запах гари в воздухе и когда он уйдет. Разбираемся, что прокоптило воздух в столице Среднего Урала (подробнее)

В воздухе запах гари: меры профилактики от свердловского Роспотребнадзора. Рассказываем несколько простых правил, чтобы уберечь свое здоровье (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU