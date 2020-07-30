2020-07-30T07:35:13+03:00
Происшествия

В два раза: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» за сутки выросла до 120 гектаров

Огонь тушат 140 спасателей и добровольцев
Мария Трапезникова
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Площадь пожара выросла до 120 гектаров. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"Площадь пожара выросла до 120 гектаров. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"
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Вторую неделю в Свердловской области полыхает заповедник «Денежкин Камень». Его тушат 140 спасателей и добровольцев, на подмогу вызвана спецтехника, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Только вчера сотрудники заповедника сообщили, что распространение огня удалось остановить и локализовать на площади 65 гектаров. Но вот уже за сутки площадь пожара выросла больше, чем в два раза – до 120 гектаров.

- Тушение лесного пожара осуществляется силами: сотрудников заповедника, ФБУ «Авиалесоохрана» федеральный резерв, МЧС России, 15 отрядом ФПС Североуральска, добровольных лесных пожарных и волонтеров, - рассказали в пресс-службе «Денежкина Камня».

Из-за сильных возгораний на севере Свердловской области Екатеринбург и ближайшие к нему города затянуло дымом, а в воздухе ощущается запах гари. По словам специалистов, это должно пройти уже к концу этой рабочей недели – помогут дожди, которые обрушились на столицу Урала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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