Откуда в Екатеринбурге запах гари в воздухе и когда он уйдет
Выражение «набрать полную грудь свежего воздуха» потеряло свою актуальность. По крайней мере для жителей Екатеринбурга точно. Ведь уже несколько дней каждый вдох отдается навязчивым привкусом гари. Этим явлением уже заинтересовались в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
ВСЕ ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО ЖАРКОГО ЛЕТА
- Мы с этой ситуацией разбираемся, ищем источники этого запаха, - пояснила Дарья Мезенова, сотрудник отдела экспертиз среды обитания и условий проживания. - Когда поймем источник, будем проводить измерения.
Тем временем в справке о качестве атмосферного воздуха, которую 28 июля опубликовали сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщается, что превышений загрязняющих веществ зафиксировано не было. И это странно. Ведь запах гари-то есть. И от него никуда не деться.
Пока специалисты разбираются и готовятся к измерениям, огнеборцы дают свое объяснение: причина смога, опустившегося на столицу Урала, кроется на севере региона. Там уже вторую неделю горит знаменитый заповедник «Денежкин Камень». Ко вторнику площадь пожара увеличилась до 65 гектаров. Хватает и других лесных пожаров в регионе.
- У нас аномально жаркое лето, - отмечает Денис Шуплецов, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. - Аномально много сухих гроз, которые мы редко встречаем в таком количестве. Самый большой пожарный удар пришелся на территорию севера области. Там 3 700 гектаров горит. Это Серов, Гари, Сосьва, Пелым… В остальных районах области горит еще около 200 гектаров леса.
Одной из причин смога специалисты называют пожары на севере Урала. Так Фото: Пресс-служба заповедника "Денежкин камень"
ПО 12 НОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ДЕНЬ
В тушении лесных пожаров участвует более 600 человек и около 130 единиц техники, отмечают специалисты. При этом в трех муниципальных образованиях введен режим ЧС.
- В день по области появляется 12 новых лесных пожаров, - рассказывает Денис Шуплецов. - Сильный ветер раздувает пожары. К сожалению, зона горения находится в труднодоступных районах, куда мы можем дотянуться только с вертолета или самолета.
Несмотря на сложную ситуацию на севере Свердловской области, сами огнеборцы уверяют, что в смоге виноваты наши соседи, живущие еще дальше, на севере.
- Смог, который мы наблюдаем в Екатеринбурге, нам ветром принесло из Ханты-Мансийского автономного округа, - говорит Денис Шуплецов, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. - Наши пожары не имеют такой площади, чтобы задымить нашу территорию, а у них там горит огромное количество гектаров, и этот смог к нам пришел.
Впрочем, до конца недели ситуация должна улучшиться. Такой прогноз дают уральские синоптики.
- Сейчас у нас северные воздушные потоки, поэтому оттуда, с севера, может подтягивать дым с пожаров, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В перспективе к концу рабочей недели ситуация будет улучшаться, потому что пройдут дожди на севере Свердловской области, и пожарная опасность будет снижаться.
Пожары в регионе начались из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Екатеринбурге пару недель назад. Тогда столбики термометров достигли отметки в +40 градусов. При этом, по словам главного синоптика, в конце июля - начале августа в город снова придет жара, но уже не такая сильная - температура поднимется до +30.
ИСТОЧНИК KP.RU