2020-07-29T10:48:42+03:00
Общество

Откуда в Екатеринбурге запах гари в воздухе и когда он уйдет

Разбираемся, что прокоптило воздух в столице Среднего Урала
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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Смог исчезнет к концу недели.Смог исчезнет к концу недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выражение «набрать полную грудь свежего воздуха» потеряло свою актуальность. По крайней мере для жителей Екатеринбурга точно. Ведь уже несколько дней каждый вдох отдается навязчивым привкусом гари. Этим явлением уже заинтересовались в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

ВСЕ ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО ЖАРКОГО ЛЕТА

- Мы с этой ситуацией разбираемся, ищем источники этого запаха, - пояснила Дарья Мезенова, сотрудник отдела экспертиз среды обитания и условий проживания. - Когда поймем источник, будем проводить измерения.

Тем временем в справке о качестве атмосферного воздуха, которую 28 июля опубликовали сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщается, что превышений загрязняющих веществ зафиксировано не было. И это странно. Ведь запах гари-то есть. И от него никуда не деться.

Пока специалисты разбираются и готовятся к измерениям, огнеборцы дают свое объяснение: причина смога, опустившегося на столицу Урала, кроется на севере региона. Там уже вторую неделю горит знаменитый заповедник «Денежкин Камень». Ко вторнику площадь пожара увеличилась до 65 гектаров. Хватает и других лесных пожаров в регионе.

- У нас аномально жаркое лето, - отмечает Денис Шуплецов, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. - Аномально много сухих гроз, которые мы редко встречаем в таком количестве. Самый большой пожарный удар пришелся на территорию севера области. Там 3 700 гектаров горит. Это Серов, Гари, Сосьва, Пелым… В остальных районах области горит еще около 200 гектаров леса.

Одной из причин смога специалисты называют пожары на севере Урала. Так Фото: Пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Одной из причин смога специалисты называют пожары на севере Урала. Так Фото: Пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

ПО 12 НОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ДЕНЬ

В тушении лесных пожаров участвует более 600 человек и около 130 единиц техники, отмечают специалисты. При этом в трех муниципальных образованиях введен режим ЧС.

- В день по области появляется 12 новых лесных пожаров, - рассказывает Денис Шуплецов. - Сильный ветер раздувает пожары. К сожалению, зона горения находится в труднодоступных районах, куда мы можем дотянуться только с вертолета или самолета.

Несмотря на сложную ситуацию на севере Свердловской области, сами огнеборцы уверяют, что в смоге виноваты наши соседи, живущие еще дальше, на севере.

- Смог, который мы наблюдаем в Екатеринбурге, нам ветром принесло из Ханты-Мансийского автономного округа, - говорит Денис Шуплецов, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. - Наши пожары не имеют такой площади, чтобы задымить нашу территорию, а у них там горит огромное количество гектаров, и этот смог к нам пришел.

Впрочем, до конца недели ситуация должна улучшиться. Такой прогноз дают уральские синоптики.

- Сейчас у нас северные воздушные потоки, поэтому оттуда, с севера, может подтягивать дым с пожаров, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В перспективе к концу рабочей недели ситуация будет улучшаться, потому что пройдут дожди на севере Свердловской области, и пожарная опасность будет снижаться.

Пожары в регионе начались из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Екатеринбурге пару недель назад. Тогда столбики термометров достигли отметки в +40 градусов. При этом, по словам главного синоптика, в конце июля - начале августа в город снова придет жара, но уже не такая сильная - температура поднимется до +30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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