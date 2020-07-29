В воздухе запах гари: меры профилактики от свердловского Роспотребнадзора

29 Июль 2020 2020-07-29T07:13:57+03:00

Рассказываем несколько простых правил от Роспотребнадзора, чтобы уберечь свое здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем несколько простых правил, чтобы уберечь свое здоровье

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Не так давно жители Екатеринбурга начали чувствовать в воздухе сильный запах гари. Как рассказали специалисты, причина этому – пожары на севере Свердловской области, на территории Ивдельского, Североуральского, Серовского, Гаринского и Карпинского ГО.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор напомнил о простых мерах профилактики, чтобы уберечь свое здоровье:

- в помещениях, где есть большое количество людей, необходимо проводить периодическую влажную уборку;

- следует ограничить проветривание жилых помещений;

- ограничить физическую активность и пребывание на открытом воздухе людям, страдающим заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям;

- соблюдать питьевой режим. Объем жидкости должен составлять не меньше 2,5 литров в сутки;

- при появлении симптомов со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы следует сразу же обращаться за медпомощью в лечебные организации по месту жительства;

- на улице необходимо надевать медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU