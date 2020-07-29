В воздухе запах гари: меры профилактики от свердловского Роспотребнадзора
Не так давно жители Екатеринбурга начали чувствовать в воздухе сильный запах гари. Как рассказали специалисты, причина этому – пожары на севере Свердловской области, на территории Ивдельского, Североуральского, Серовского, Гаринского и Карпинского ГО.
В связи с этим региональный Роспотребнадзор напомнил о простых мерах профилактики, чтобы уберечь свое здоровье:
- в помещениях, где есть большое количество людей, необходимо проводить периодическую влажную уборку;
- следует ограничить проветривание жилых помещений;
- ограничить физическую активность и пребывание на открытом воздухе людям, страдающим заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям;
- соблюдать питьевой режим. Объем жидкости должен составлять не меньше 2,5 литров в сутки;
- при появлении симптомов со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы следует сразу же обращаться за медпомощью в лечебные организации по месту жительства;
- на улице необходимо надевать медицинские маски.
ИСТОЧНИК KP.RU