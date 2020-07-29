В Свердловской области сократилось число лесных пожаров
В Свердловской области постепенно снижается число пожаров. Так, по данным на 29 июля, в регионе 33 активных очага возгорания (накануне было 42), из них уже 18 локализованы на площади 1,4 тысячи гектаров. Большинство лесных пожаров полыхают в труднодоступных районах, поэтому тушить их приходится с помощью вертолетов.
- На тушении задействованы более 700 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральской авиабазы, работники арендаторов лесных участков и 62 специалиста МЧС, - рассказали в региональном департаменте информполитики.
Только за вчерашний день были потушены 10 пожаров на площади 34 гектара. Также почти вдвое снизилось число вновь обнаруженных очагов – если на прошлой неделе их было 10-15, но сейчас 6-8.
Больше недели в Свердловской области полыхает заповедник «Денежкин Камень». Накануне спасателям и добровольцам удалось наконец локализовать его на площади 65 гектаров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К концу недели станет легче: Екатеринбург окутал дым от лесных пожаров. В воздухе чувствуется сильный запах гари (подробнее)
«Люди работают за пределом своих возможностей»: на Среднем Урале горит заповедник «Денежкин камень». Площадь пожара достигла 5,5 гектаров, на помощь позвали добровольцев из Москвы и Красноярска (подробнее)
«Люди истощены, нет времени ни поесть, ни поспать»: как идет борьба с огнем в заповеднике «Денежкин Камень». Из-за особенностей местности, тушить горящий лес здесь можно только вручную, а за водой приходится идти до реки пешком по горам несколько часов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU