2020-07-29T11:28:51+03:00
Общество

В Свердловской области сократилось число лесных пожаров

В регионе зафиксировано 33 активных очага возгорания, из них 18 уже локализованы
Мария Трапезникова
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В Свердловской области сократилось число лесных пожаровВ Свердловской области сократилось число лесных пожаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области постепенно снижается число пожаров. Так, по данным на 29 июля, в регионе 33 активных очага возгорания (накануне было 42), из них уже 18 локализованы на площади 1,4 тысячи гектаров. Большинство лесных пожаров полыхают в труднодоступных районах, поэтому тушить их приходится с помощью вертолетов.

- На тушении задействованы более 700 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральской авиабазы, работники арендаторов лесных участков и 62 специалиста МЧС, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Только за вчерашний день были потушены 10 пожаров на площади 34 гектара. Также почти вдвое снизилось число вновь обнаруженных очагов – если на прошлой неделе их было 10-15, но сейчас 6-8.

Больше недели в Свердловской области полыхает заповедник «Денежкин Камень». Накануне спасателям и добровольцам удалось наконец локализовать его на площади 65 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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