2020-07-28T13:18:39+03:00
Общество

«Жируха, иди на помойку»: на Урале затравили блогершу, родившую от шестиклассника

Полину Фетисову снова терроризируют в Instagram
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Блогерша из Среднеуральска Полина Фетисова вновь подверглась нападкам со стороны недоброжелателей. Теперь ей в Instagram пишут оскорбления, а до этого обвиняли в ожирении.

Сейчас Фетисова является самой популярной матерью-подростком. Общая аудитория ее блогов составляет 170 тысяч подписчиков, а просмотры на Youtube-канале перевалили за шесть миллионов. Полина стала мамой в 13 лет, отцом ребенка стал мальчик из шестого класса. Парень требовал сделать аборт.

Родила в 13 лет.Знакомьтесь, Полина Фетисова! Самая популярная мама-подросток в России. Она родила в 13 лет и не жалеет об этом

- Время шло, и я начала набирать вес, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Полина. – Сначала я написала ему, но он меня везде заблокировал. Потом решила все высказать, глядя в глаза. Это произошло в школе, но вместо поддержки – он перед всем классом принялся обзывать меня [женщиной легкого поведения]. При этом никто так и не понял, что я беременна.

После родов семья мальчика отказалась принимать участие в жизни малышки Ульяны.

Накануне против молодой мамы развернулась настоящая травля. Только посмотрите, что ей писали в директ.

Сообщения из директа Полины. Фото: предоставлены героиней публикации

Сообщения из директа Полины. Фото: предоставлены героиней публикации

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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