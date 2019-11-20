«Пусть это будет уроком для всех детей»: омбудсмен – о блогерше из Екатеринбурга, которая стала мамой в 13 лет

История Полины Фетисовой из Среднеуральска стала темой для обсуждений на многих родительских форумах и социальных сетях. Девочка стала мамой два года назад, когда ей было всего 13. Родители Полины целиком и полностью поддержали дочь, хотя и не были готовы стать бабушкой и дедушкой в 43 года.

ПЫТАЛИСЬ СМЕШАТЬ С ГРЯЗЬЮ

А вот семья отца ребенка – 13-летнего Алексея (имя изменено – прим.ред) моментально заняла противоположную позицию. Вместо заботы они обрушили на Полину весь свой гнев и ненависть, подливали масла в огонь и непристойные слухи о девочке, которые быстро разлетелись по маленькому Среднеуральску.

- Моя мама присутствовала на родах, и когда акушерка показала ей Ульяну – она расплакалась. На выписке папа обнял меня с дочкой, и я поняла – они любят меня и моего ребеночка. В тот момент меня пугала мысль, что я могу повторить судьбу 11-летней девочки, которая лежала со мной в одной палате. Они не стали забирать ребенка и оставили его в роддоме. Мой отец работает слесарем, мама в службе безопасности УГМК. Кончено они не планировали увидеть внуков так рано. Но я бы также хотела, чтобы мама Леши интересовалась жизнью Ульяны, она ведь такая же бабушка для нее. Нам от их семьи ничего не надо, хотя два года назад не помешали бы деньги на кроватку, пеленки и прочее, - рассказывает «КП» Полина.

Даже воспитатели частного садика, в который ходит Ульяна, знают, что ее мама - известный блогер. Фото: предоставлено героиней публикации

Историю самой популярной в стране матери-подростка прочитал и свердловский омбудсмен по правам ребенка Игорь Мороков. Он поддержал Полину в ее начинаниях, но порекомендовал ей меньше публиковать снимки маленькой Ульяны.

- Пусть эта история станет уроком для всех детей , - отмечает Мороков. - Нужно вести себя аккуратнее в юном возрасте, чтобы избежать подобного. Радует то, как повели в этой ситуации ее родители, потому что не всегда люди по-человечески ведут себя. Честь и хвала им за это. По поводу блога – это ее право, она так решила. Желаю ей удачи, но все же советую поменьше рассказывать про дочку.

Лишь недавно Полина начала получать первые деньги за рекламу в Instagram. Фото: предоставлено героиней публикации

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ И СИЛОВИКОВ

По словам заместителя главного врача по родовспоможению городской клинической больницы №14 Сергея Беломестнова, сейчас частота беременности у подростков возрастает. Это связано с возрастающей сексуальной активностью среди молодежи.

- К сожалению, подростковая беременность, как правило, не запланирована. И в 80% оканчивается искусственным прерыванием беременности. Учитывая, что юный организм еще в стадии физиологического развития, большинство беременностей становятся осложненными. И как следствие, повышается риск преждевременных родов, кровотечений, послеродовых септических заболеваний.

Кроме того, ранняя беременность – это испытание для репродуктивной системы подростка. И может в дальнейшем определить развитие серьезных эндокринных нарушений, вплоть до бесплодия, - отмечает Сергей Беломестнов.

Кроме этого публикация о Полине попала во внимание следователей СКР. Многие задавались вопросом, может ли что-то грозить отцу ребенка девочки.

- По данном факту в 2017 году расследовалось уголовное дело. Но так как дети являлись сверстниками, оно было прекращено, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.