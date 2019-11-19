«Родила в 13 и не пожалела»: как девочка из пригорода Екатеринбурга стала самой популярной матерью-подростком

- Леша, я беременна, - с дрожью в голосе сказала своему парню семиклассница Полина Фетисова.

В ответ будущий отец лишь ухмыльнулся, мол, не мои проблемы. Едва сдерживая слезы, школьница прибежала домой и закрылась в комнате.

- «Я осталась одна», - крутилось в голове 13-летней девочки из Среднеуральска. Сказать родителям – страшно. В итоге Полина приняла решение до последнего хранить тайну под сердцем.

ДНЕМ ВТЯГИВАЛА ЖИВОТ, НОЧЬЮ – ПЛАКАЛА В ПОДУШКУ

Со своим первым парнем Полина познакомилась спонтанно, ученик тогда еще пятого класса написал ей «ВКонтакте» со страницы без фотографий и оставил таинственное послание.

- Я часто вижу тебя в школе, - написал 13-летний Алексей (имя изменено – прим. ред.).

Он был старше Полины, но учился на класс ниже, так как поздно пошел в школу. Вживую ребята познакомились через несколько недель в общей компании. Алексей уверял, Полину, что в компанию пришел только из-за нее. Начались отношения. А через полгода дело дошло и до постели…

Полина до и после беременности. Фото: предоставлено героиней публикации

Однако новости о беременности подруги радости у юного любовника не вызвали. Алексей требовал сделать аборт. Но когда понял, что Полина хочет оставить ребенка, вместе с семьей и друзьями устроил коллективную травлю.

- Время шло, и я начала набирать вес, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Полина. – Сначала я написала ему, но он меня везде заблокировал. Потом решила все высказать, глядя в глаза. Это произошло в школе, но вместо поддержки – он перед всем классом принялся обзывать меня [женщиной легкого поведения]. При этом никто так и не понял, что я беременна. Все думали, что это обычные разборки парня с бывшей девушкой.

Родители Полины узнали о том, что станут бабушкой и дедушкой за месяц до родов. Учинять разборки желания ни у кого не было, да и думать нужно было о другом. Например, как прокормить семью с двумя детьми.

- У нас в семье все женщины – полные. Поэтому никто и не замечал, что я беременна. Мама узнала, когда меня обняла. Почувствовала что-то и отвела и отвела к гинекологу. Была 35 неделя. Тогда же мы узнали, что у меня будет девочка. Решили назвать Ульяной - вспоминает Полина.

ОТ ОТЦА – НИЧЕГО НЕ НУЖНО

Новости о том, что Полина скоро станет мамой, моментально разлетелась по школе. Будущую маму перевели на домашнее обучение, чтобы защитить от сверстников. Подружки от школьницы тоже отвернулись, ведь «общаться с той, что залетела в 12 – стремно».

Если родители Полины новость о внучке приняли, то родители Алексея – восприняли в штыки.

- Сначала они избегали нас, а потом стали выдумывать небылицы, что я забеременела от другого мальчика, - продолжает Полина. – Но Леша был у меня первым. Мой папа сразу сказал – «Нам от них ничего не надо». И на алименты подавать не будем, чтобы в старости этот козел не мог потребовать их от Ульяны.

Полина решила не показывать в Instagram фотографии своей дочки, они есть только во «ВКонтакте». Так молодая мамочка защищает ребенка от хейтеров. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Полине 16 лет, а ее дочке – два годика. Весной она окончила девятый класс и пыталась поступить в екатеринбургский колледж на парикмахера. Но на бюджет поступить не удалось, поэтому планы на среднее специальное образование переносятся на следующий год.

- Один семестр стоит 50 тысяч, а учитывая, сколько всего нужно покупать младенцу, мои родители не потянут такие затраты. Я это понимаю, и не хочу усложнять им жизнь.

ЗАРАБАТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА БЛОГЕ – НЕ ХОЧУ

Спустя год после родов Полина решила рассказать о своей жизни и о том, через что ей пришлось пройти в Instagram. Аудитория набралась довольно быстро. Уже через три месяца Полина завела блог на YouTube-канал, где дела пошли еще лучше.

Сейчас у нее 100 тысяч подписчиков, а видео, на котором Полина рассказывает свою историю, набирают под два миллиона просмотров!

В одном из выпусков Полина звонила своим подписчикам, чем лишь увеличила их количество. Фото: Youtube

- Изначально на Youtube переходили только подписчики из Instagram. Именно их просмотры и комментарии сделали меня популярными на хостинге. Потом дошло до того, что на меня подписались воспитательницы из садика Ули. Они узнали про мой возраст, но поддержали. Говорят, что я все правильно делаю. 99% подписчиков пишут мне слова поддержки, но есть и хейтеры, - рассказывает Полина. - Многие любят создавать фейковые страницы с моим именем и писать про меня небылицы. Одна девочка, например, выложила у себя фотографию моей дочери как будто это ее сестра.

Сейчас Полина зарабатывает на рекламе, но по ее словам деньги она пока получает небольшие.

–Я все равно отношусь к блогерству, как к временному явлению. Сегодня мы популярны, а завтра – никому не нужны. Поэтому хочу иметь образование и постоянную работу. С рекламы в Instagram получаю по 12 тысяч в месяц, за Youtube-канал недавно получила шесть тысяч, - говорит молодая мама.

Сейчас Ульяна ходит в частный детский садик, но Полина надеется, что через год для ее дочки найдется место в государственном. Фото: СОЦСЕТИ

На своем канале Полина рассказывает о трудностях, с которыми приходится сталкиваться несовершеннолетней матери-одиночке.