«Парень ее бросит – неухоженную свинью»: блогершу, забеременевшую в 12, затравили в Instagram

25 Май 2020 2020-05-25T09:30:24+03:00

Сейчас Полине 16 лет, а ее дочке – два годика. Фото: Instagram

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- Витя ее бросит – неухоженную свинью! Бутерброды с сыром и колбасой взяли вверх. Жирная! Она бы хоть не позорилась, что родила в 13! Стыдно должно быть! Человек, который весит под тонну, советует другим похудеть! – эти и многие другие гадости в одночасье обрушились на юную блогершу из Среднеуральска Полину Фетисову.

Молодой маме пришлось экстренно закрывать сообщения и комментарии в своем Instagram.

- Если вы видите в сторис, что ребенок ест макароны, это не значит, что он ест круглосуточно макароны! Люди пишут и утверждают это, как будто живут рядом со мнои ! Как-то в комментариях задали вопрос «А у Ульяны ожирение?» и многие соболезнуют и пишут «да!» Серьезно? Вы знаете, что такое ожирение? Вы видели детеи с реальным ожирением, чтобы говорить так про мою дочь? – ответила злопыхателям блогерша.

Вот такие комментарии посыпались в адрес юной матери. Фото: предоставлено героиней публикации

Сейчас Фетисова является самой популярной матерью-подростком. Общая аудитория ее блогов составляет 170 тысяч подписчиков, а просмотры на Youtube-канале перевалили за шесть миллионов.

- Я мама этого ребенка! Я несу за нее ответственность, и я слежу за ее здоровьем! Поэтому ваши советы мне не нужны! Ребенок не заплыл жиром, что не может встать с кровати и попа вниз тянет! Она бегает, прыгает, танцует! Не болеет, все с неи хорошо!

Полина стала мамой в 13 лет, отцом ребенка стал однокашник. После родов семья мальчика отказалась принимать участие в жизни малышки Ульяны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745919" frameborder="0"></iframe> Родила в 13 лет.Знакомьтесь, Полина Фетисова! Самая популярная мама-подросток в России. Она родила в 13 лет и не жалеет об этом

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Игорь Мороков, детский омбудсмен по Свердловской области:

- Пусть эта история станет уроком для всех детей. Нужно вести себя аккуратнее в юном возрасте, чтобы избежать подобного. Радует то, как повели в этой ситуации ее родители, потому что не всегда люди по-человечески ведут себя. Честь и хвала им за это. По поводу блога – это ее право, она так решила. Желаю ей удачи, но все же советую поменьше рассказывать про дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU