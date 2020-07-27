Спасители завершили работы в зоне ЧС на Урале

27 Июль 2020 2020-07-27T17:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Группировка сил и средств МЧС России, которая занималась ликвидацией последствий потопа в городе Нижние Серги Свердловской области, завершила работы и отправилась в места постоянной дислокации.

На протяжении недели спасатели расчищали город от завалов, откачивали воду из подвалов и дворов, очищали территорию от мусора, а также оказывали адресную помощь населению.

Город сильно пострадал от потопаФото: Алексей БУЛАТОВ

Из города за эти дни вывезли 4 тысячи кубометров мусора, а также откачали 400 тысяч кубометров воды. Ликвидацией последствий ЧС занимались 436 человек, 68 единиц техники, включая 178 спасателей МЧС и 30 единиц спасательной техники и две беспилотные авиационные системы.

При этом, режим ЧС в Нижних Сергах пока не снимают до окончания всех аварийно-восстановительных работ, которые проводят коммунальные службы и другие организацию.

Итоги спасательной операции после потопа в Нижних Сергах.Ликвидацию последствий ЧС комментируют глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев и заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Василий Досалиев. Видео: пресс-служба регионального МЧС

Напомним, что потоп произошел после сильных ливней 20 июля, которые спровоцировали подъем воды в реке Заставка. В результате в зоне подтопления оказались 63 частных дома, в которых проживают 179 человек, четыре административных здания. Разрушен один автомобильных и три пешеходных моста.

Сотрудники МЧС спасли пять человек. Пострадавших в результате ЧС нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зона подтопления приличная»: министр МЧС России прилетел в Нижние Серги, пострадавшие от потопа. Он осмотрел зону ЧС (подробнее)

Пострадавшие получат по 15 тысяч: как Нижние Серги пережили потоп. В городе введен режим ЧС. Корреспонденты «КП» съездили в зону бедствия (подробнее)

Последствия потопа в Нижних Сергах 20 июля 2020: прямая онлайн-трансляция. «КП-Екатеринбург» вело прямую трансляцию из затопленного уральского города 21 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU