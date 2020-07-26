На Среднем Урале зафиксировали пять новых смертей от коронавируса
За последние сутки на Среднем Урале выявили 241 случай коронавируса,. Общее количество заболевших в регионе достигло 19 473.
- Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 74 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.
Также продолжает расти число смертей от COVID-19. Зафиксировано пять новых летальных исходов, общее число случаев – 236.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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