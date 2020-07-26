2020-07-26T10:53:48+03:00
Коронавирус Covid-19

На Среднем Урале зафиксировали пять новых смертей от коронавируса

Общее число случаев – 236
Олег ГАЛИМОВ
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Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 700.Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 700.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки на Среднем Урале выявили 241 случай коронавируса,. Общее количество заболевших в регионе достигло 19 473.

- Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 74 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Также продолжает расти число смертей от COVID-19. Зафиксировано пять новых летальных исходов, общее число случаев – 236.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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