2020-07-26T10:54:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области выявили 241 случай COVID-19

Общее количество новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 19 473
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 25 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 11076 исследований проб на коронавирусПо данным на 25 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 11076 исследований проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Свердловской области выявили 241 случай коронавируса, из них 107 – в Екатеринбурге. Общее количество заболевших в регионе достигло 19 473.

- Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 74 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Кроме этого сообщается, что в больницах области остаются 700 человек в состоянии средней тяжести. За последние 24 часа выписали 126 человек .Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 236.

СПРАВКА «КП»

Диагноз был подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Сосьвинского, Талицкого и Туринского городских округов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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