В Екатеринбурге на «проклятом перекрестке» установили светофор

20 Июль 2020 2020-07-20T10:02:41+03:00

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В конце декабря прошлого года на перекрестке улиц Стачек – Энтузиастов в Екатеринбурге произошла страшная авария. Погиб отец двоих детей, а его маленькая дочка Лиза до сих пор чувствует себя плохо, проходит интенсивное лечение и нуждается в длительной реабилитации.

На данном перекрестке часто происходят аварии, за что его прозвали «проклятым». Дело в том, что на нем не было светофора, который бы регулировал движение. Поэтому после трагедии местные жители, по инициативе депутата Гордумы Алексея Вихарева, начали активно собирать подписи на установку светофора.

Фото: Алексей Вихарев в Facebook

- Особую активность проявили родители детей, которые ходят в ближайшие три школы - №133, 99 и 67, как раз по этой опасной дороге, - рассказал депутат на своей странице в Facebook. – Коллективное обращение с просьбой установить светофор направили в администрацию Екатеринбурга. Очень долго пришлось ходить по разным инстанциям и доказывать, что светофор там необходим. Но даже после того, как всех убедил, оказалось, что денег в бюджете нет, и светофор мы получим только через несколько лет.

Тогда депутат Вихарев решил не тянуть и установить светофор на собственные деньги. По его словам, он отдал на работы миллион рублей, а оставшуюся половину суммы нашел глава города Александр Высокинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU