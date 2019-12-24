2019-12-24T09:31:32+03:00
Происшествия

Отец погиб, дочка – в коме: для семьи скончавшегося на Эльмаше мужчины открыли сбор средств

Максим Пушкарев попал под колеса отлетевшей машины, когда вел дочку на рисование
Олег ГАЛИМОВ
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У Максима осталась дочка и жена. Фото: СОЦСЕТИУ Максима осталась дочка и жена. Фото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге открыли сбор средств для семьи погибшего в аварии 38-летнего Максима Пушкарева. Мужчина скончался после того, как в него отлетел УАЗ, врачи скорой помощи 40 минут делали ему массаж сердца, но спасти не смогли.

Максим вел восьмилетнюю дочку Лизу на урок рисования. Девочка также оказалась под колесами автомобиля – в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Сейчас за жизнь Лизы борются врачи, ребенок впала в кому.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария произошла по адресу Стачек, 36. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Авария произошла по адресу Стачек, 36. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Дорогие друзья. Знаю, что мы одна семья и помогаем друг другу. В семью моей подруги пришла беда. Сегодня 23 декабря в результате ДТП на Эльмаше. Погиб наш друг Максим, его дочь Лиза в тяжелом состоянии в реанимации, в состоянии комы. Осталась жена с 2х летней дочерью. Сейчас необходима любая финансовая помощь. Всех неравнодушных прошу помочь, кто сколько может. Информация проверена мной лично, я нахожусь с семьей, - написала в соцсетях подруга семьи Максима Марина Плешкина.

Врачи 40 минут бились за жизнь Максима на месте аварии, но спасти не смогли. Фото: СОЦСЕТИ

Врачи 40 минут бились за жизнь Максима на месте аварии, но спасти не смогли. Фото: СОЦСЕТИ

Номер карты жены 2202 2020 2130 8857 (Татьяна Валериевна П.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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