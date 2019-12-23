«Реанимировали сердце 40 минут»: в аварии на Эльмаше пострадала восьмилетняя девочка, ее отец погиб

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-23T10:35:27+03:00

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Этим утром, около 8:50, на Эльмаше в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. По предварительной информации, водитель Ford, двигаясь по улице Стачек, столкнулся с грузовой «Газелью».

- После этого ее крутануло и развернуло на трех пешеходов: мужчину и двух детей, которые стояли на тротуаре и пропускали проезжающие машины, чтобы затем перейти дорогу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сильно пострадали два человека: 8-летняя девочка и ее 38-летний отец. Мужчине около 40 минут делали реанимацию сердца прибывшие на место медики. Но спасти его не удалось – он скончался в машине скорой помощи. Девочку с предварительным диагнозом тяжелой черепно-мозговой травмой срочно госпитализировали в детскую больницу. Третий пешеход – восьмилетняя девочка – не пострадала.

- На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, - добавили в ГИБДД. – Причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU