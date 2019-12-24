2019-12-24T15:09:17+03:00
Общество

После смертельной аварии на Эльмаше чиновников просят установить светофор на опасном перекрестке

Накануне на перекрестке Стачек - Энтузиастов погиб 38-летний Максим Пушкарев
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Депутат городской Думы Алексей Вихарев попросил прокуратуру проверить действия чиновников после смертельной аварии на перекрестке Стачек - Энтузиастов. В результате наезда УАЗа погиб 38-летний отец двоих детей Максим Пушкарев, его восьмилетняя дочь впала в кому.

- В кратчайшие сроки встречусь с чиновниками, отвечающими за муниципальную программу «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2021 годы», на реализацию которой из различных бюджетов выделено 10 миллиардов, - написал Вихарев в своем Facebook.

Также депутат сообщил, что помог жене Максима Пушкарева финансово. Вы тоже можете поддержать семью погибшего. Сбор средств на карту Сбербанка 2202 2020 2130 8857 (Татьяна Валериевна П.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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