Уральский спортсмен Петр Ян вошел в топ лучших бойцов мира

14 Июль 2020 2020-07-14T13:45:09+03:00

В минувшие выходные он стал чемпионом UFC в легчайшем весе

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Сегодня, 14 июля, в UFC обновили рейтинги бойцов во всех весовых категориях и главный рейтинг Pound-For-Pound. И уралец Петр Ян вошел в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. Об этом рассказали в пресс-сслужбе клуба «Архангел Михаил».

- В рейтинге PFP новый чемпион UFC теперь занимает 13-ю строчку, что является значимым достижением. Первым в этом рейтинге идет американец Джон Джонс, вторым — Хабиб Нурмагомедов, десятым — Конор МакГрегор, - отметили в клубе. – Интересно, что Александр Волкановски, который долгое время тренируется вместе с Петром Яном и дрался с ним в одном карде на UFC 251, занимает в этом рейтинге седьмую строчку.

Напомним, в минувшее воскресенье, 12 июля, Петр Ян сразился за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с бразильцем Жозе Альдо. После победы он рассказал, что уже следующий бой планирует провести в октябре. Кстати, на выигранные деньги он хочет построить дом своей маме.

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ИСТОЧНИК KP.RU