«Вся страна болеет за тебя»: рэпер Баста поддержал уральского бойца перед поединком за титул чемпиона UFC

Уральский боец поборется за титул чемпиона UFC. Поединок Петра Яна состоится 12 июля в Абу Даби на «бойцовском острове» Яс. Соперником спортсмена, который выступает за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», будет бразилец - Жозе Альдо.

Кстати, Пётр Ян может стать вторым чемпионом лиги из России, первый — Хабиб Нурмагомедов. Известный рэппер Баста поддержал уральца и пожелал бойцу победы.

- Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петь, я хочу поделать тебе удачи, победы, хочу пожелать тебе хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя, ждём прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом, — обратился Василий Вакуленко в видео, которое он опубликовал в своём Instagram.

Василий Вакуленко пожелал спортсмену удачи. Фото: фрагмент видео из Instagram.

Бразилец Жозе Альдо - прозвище «лицо со шрамом», вес – 61, 2 килограммов, выступает в полулегком весе. За плечами серьезные поединки в ММА — в 2010 году он стал чемпионом UFC, затем 11 раз дрался за титул, в том числе и с Конором МакГрегором.

Петр Ян - тренируется в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Вес – 61,2 килограммов. Дебютировал в UFC в 2018 году, где поразил соперника техническим нокаутом.

Отметим, поединок Петр Ян — Жозе Алду, как и другие схватки, состоится при пустых трибунах из-за пандемии. Бойцы, тренеры и персонал пройдут тестирование на вирус. Бой состоится в пять утра по московскому времени.В Екатеринбурге поединок покажут на медиафасаде Академии единоборств РМК в 7 устраняю в воскресенье 12 июля.