«Не собираюсь останавливаться»: уральский боец Петр Ян рассказал, на что потратит гонорар за победу в поединке за звание чемпиона UFC

Ранним воскресным утром в Абу-Даби, на «Бойцовском острове», прошел значимый поединок за звание нового чемпиона UFC в легчайшем весе. В схватке сошлись боец из Екатеринбурга Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Бой был сложным, но завершился победой уральца. Благодаря этому Россия вышла на второе место по числу обладателей пояса в сильнейшей лиге единоборств. Напомним, первым стал Хабиб Нурмагомедов.

Обратно в Екатеринбург Петр Ян сможет вернуться только в конце июля – из-за того, что границы закрыты в связи с пандемией коронавируса. Сразу после боя на пресс-конференции спортсмен рассказал, на что потратит гонорар за победу, а также поведал о планах на будущее.

- Я строю маме дом. Хочу построить большой семейный дом. У меня такой план. Если мне завтра не предстоит драться, я смогу построить себе нормальную жизнь, - рассказал Петр Ян. – Я знаю, чем могу заниматься, и в чем могу себя найти. Но я еще молод, и сейчас нахожусь, наверное, на самом пике своего развития. Я постепенно набираюсь опыта, и на многие вещи начинаю смотреть иначе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790008" frameborder="0"></iframe> Все пять раундов поединка были очень напряженными.Видео: UFC Russia

Также боец заявил, что готов вернуться на ринг уже в октябре, чтобы провести бой-защиту почетного титула. По его словам, вероятным соперником станет американец Алджамейн Стерлинг, который сейчас находится на второй строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.

- Я не собираюсь останавливаться. Дальше буду защищать свой пояс. У нас есть топовые претенденты, которые заслуживают драться за него, - цитирует Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил», в котором состоит боец. – Алджамейн Стерлинг, например, и еще несколько номеров. Я хочу драться именно с ними.

Напомним, недавняя победа стала для уральца уже седьмой в UFC и пятнадцатой в профессиональной карьере. Петр Ян живет в Екатеринбурге и тренируется в Академии единоборств РМК.

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