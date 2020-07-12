Уральский боец Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Накануне в главном карде турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» Абу-Даби прошел один из важнейших боев – за звание нового чемпиона в легчайшем весе. Поединок проходил между бразильцем Жозе Альдо и уральцем Петром Яном из клуба «Архангел Михаил». Бой, как и другие схватки, состоялся при пустых трибунах – виной всему пандемия коронавируса. Перед началом все спортсмены, тренера и их персонал прошли тестирование. Кстати, в Екатеринбурге поединок показали в 7:00 (по местному времени) на медиафасаде Академии единоборств РМК, где и тренируется Петр Ян с 2018 года.

Практически весь первый раунд бойцы действовали очень осторожно и реагировали на каждое движение друг другу. Около минуты они потратили на «пристрелку», после чего Ян начал вкладываться в удары и несколько раз попал в голову. Альдо не остался в стороне и ответил жестким лоу-киком, и его соперник оказался на настиле. Но бразилец не стал уходить в партер. Только на последней минуте он попробовал провести тейкдаун, но Ян выиграл позицию, до конца раунда работаю сверху и нанеся несколько серьезных ударов по корпусу и голове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790007" frameborder="0"></iframe> Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.Видео: UFC Russia

- Второй отрезок начался более спокойно. Ян создал несколько опасных моментов. Но Альдо четко чувствовал дистанцию и вовремя отходил назад, выбрасывая лоу-кики, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил». – В конце раунда у бразильца прошли две хорошие атаки, на каждую из которых Ян ответил неплохими сериями.

В третьем раунде Альдо стал работать через корпус. Он вынуждал уральца отступать назад. На второй минуте он прижал соперника к сетке, но это было бесполезно. Впрочем, Петр начал наращивать темп и создал несколько опасных моментов, которые потрясли Альдо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790008" frameborder="0"></iframe> Все пять раундов поединка были очень напряженными.Видео: UFC Russia

В четвертом раунде Ян, «почувствовав кровь», начал наступление – он принялся выбрасывать серии из трех-четырех ударов, многие из которых достигали своей цели. Бойцы стали работать на ближней дистанции, и преимущество Яна стало очевидно: на третьей минуте у Альдо из носа начала течь кровь. А за минуту до окончания отрезка уралец перевел бой в партер и начал добивать соперника, но тот все-таки дотянул до перерыва.

Последний, пятый, раунд начался с жесткого прямого удара в голову, и Альдо оказался на настиле. Ян отключил ему руки и стал добивать. Бразилец терпел это больше трех минут, пропустил около 60 значимых ударов, после чего рефери принял решение остановить бой. Таким образом, боец Петр Ян одержал победу и стал вторым чемпионом UFC из России в легчайшем весе – первым стал Хабиб Нурмагомедов. Для уральца эта победа стала седьмой в UFC и пятнадцатой в профессиональной карьере. Теперь ему предстоит провести защиту титула чемпиона – с высокой вероятностью его следующим соперником станет второй номер легчайшего веса Алдждэмейн Стерлинг.

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