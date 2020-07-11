В Екатеринбурге покажут бой уральского бойца Петра Яна на фасаде здания

11 Июль 2020 2020-07-11T15:29:46+03:00

Бой за титул чемпиона UFC пройдет в 12 июля в Абу Даби

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Екатеринбуржцы смогут посмотреть бой уральского спортсмена Петра Яна за титул чемпиона UFC. Утром 12 июля на фасаде здания Академии единоборств РМК будут транслировать весь поединок.

- Кроме того, на экране размером 20 на 12 метров можно будет увидеть и другие бои главного карда шоу UFC 251. Звук можно будет поймать на волне 98,0 FM, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, бой Петра Ян пройдет в Абу Даби 12 июля. Соперником спортсмена, который выступает за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», будет бразилец - Жозе Альдо. Начало трансляции в семь утра по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU