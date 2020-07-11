В Екатеринбурге покажут бой уральского бойца Петра Яна на фасаде здания
Екатеринбуржцы смогут посмотреть бой уральского спортсмена Петра Яна за титул чемпиона UFC. Утром 12 июля на фасаде здания Академии единоборств РМК будут транслировать весь поединок.
- Кроме того, на экране размером 20 на 12 метров можно будет увидеть и другие бои главного карда шоу UFC 251. Звук можно будет поймать на волне 98,0 FM, - сообщили в пресс-службе.
Отметим, бой Петра Ян пройдет в Абу Даби 12 июля. Соперником спортсмена, который выступает за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», будет бразилец - Жозе Альдо. Начало трансляции в семь утра по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU