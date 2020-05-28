2020-05-28T06:47:10+03:00
Спорт

Уральский боец Петр Ян рассказал, когда состоится его бой за титул чемпиона UFC

Спортсмен тренируется уже третий месяц в Таиланде
Мария Трапезникова
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Фото: "Архангел Михаил" в InstagramФото: "Архангел Михаил" в Instagram
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Уральский боец Петр Ян вот уже третий месяц тренируется в гараже своего дома в Таиланде, на Пхукете, где он застрял из-за пандемии коронавируса. В гараже спортсмен оборудовал для себя зал. Накануне в прямом эфире UFC он рассказал, когда состоится его следующий бой за титул чемпиона.

- Бой должен был быть в июне, мы выдумывали, импровизировали, но продолжали готовиться к бою. Сейчас у нас есть возможность конфиденциально ходить в зал, тренироваться. Я чувствую себя отлично, и мы приступили к новой подготовке, - рассказал боец. – Высока вероятность, что в июне будет бой. За пять недель я смогу спокойно выйти на пик формы.

После того, как действующий чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, Петр Ян должен был встретиться на поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Но тот подписал контракт на рейтинговый бой с Кори Сэндхагеном. Поэтому, согласно данным пресс-службы бойцовского клуба «Архангел Михаил», где тренируется Ян, его соперником станет бразилец Жозе Альдо.

Для российского бойца поединок с бразильцем станет уже седьмым в UFC. За два года спортсмен из Екатеринбурга одержал в лиге шесть побед и добрался до третьей строчки рейтинга легчайшего веса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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