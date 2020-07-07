В Екатеринбурге из Киргизии доставили 144 россиян
В Екатеринбург продолжают вывозить россиян, которые застряли во время пандемии коронавируса в других странах. Сегодня в Кольцово прибыл рейс «Уральских авиалинии» из Киргизии. На борту самолета было 144 россиянина, сообщает оперативный штаб Свердловской области
- 97 из них направлены в обсервацию – до получения отрицательных тестов на COVID-19, - сообщили там.
В оперштабе добавили, что остальные пассажиры отправились на автобусе в свои регионы.
Напомним, недавно поменялись правила нахождения в обсерватоах Свердловской области. Если раньше прилетевшие из-за границы уральцы должны были провести на изоляции две недели, то сейчас срок зависит от теста на коронавирус. Мазок берут сразу в день прилета. При отрицательных результатах, людей отпускают домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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