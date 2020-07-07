В Екатеринбурге из Киргизии доставили 144 россиян

7 Июль 2020 2020-07-07T12:09:44+03:00

В оперштабе добавили, что остальные пассажиры отправились на автобусе в свои регионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть из них отправились в обсерватор до получения отрицательных тестов на COVID-19

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В Екатеринбург продолжают вывозить россиян, которые застряли во время пандемии коронавируса в других странах. Сегодня в Кольцово прибыл рейс «Уральских авиалинии» из Киргизии. На борту самолета было 144 россиянина, сообщает оперативный штаб Свердловской области

- 97 из них направлены в обсервацию – до получения отрицательных тестов на COVID-19, - сообщили там.

В оперштабе добавили, что остальные пассажиры отправились на автобусе в свои регионы.

Напомним, недавно поменялись правила нахождения в обсерватоах Свердловской области. Если раньше прилетевшие из-за границы уральцы должны были провести на изоляции две недели, то сейчас срок зависит от теста на коронавирус. Мазок берут сразу в день прилета. При отрицательных результатах, людей отпускают домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU