2020-07-07T12:09:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге из Киргизии доставили 144 россиян

Часть из них отправились в обсерватор до получения отрицательных тестов на COVID-19
Юлия СТАЛИНА
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В оперштабе добавили, что остальные пассажиры отправились на автобусе в свои регионы.В оперштабе добавили, что остальные пассажиры отправились на автобусе в свои регионы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург продолжают вывозить россиян, которые застряли во время пандемии коронавируса в других странах. Сегодня в Кольцово прибыл рейс «Уральских авиалинии» из Киргизии. На борту самолета было 144 россиянина, сообщает оперативный штаб Свердловской области

- 97 из них направлены в обсервацию – до получения отрицательных тестов на COVID-19, - сообщили там.

В оперштабе добавили, что остальные пассажиры отправились на автобусе в свои регионы.

Напомним, недавно поменялись правила нахождения в обсерватоах Свердловской области. Если раньше прилетевшие из-за границы уральцы должны были провести на изоляции две недели, то сейчас срок зависит от теста на коронавирус. Мазок берут сразу в день прилета. При отрицательных результатах, людей отпускают домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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