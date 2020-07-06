Стала известна дата начала суда по делу Владимира Васильева

6 Июль 2020 2020-07-06T09:48:33+03:00

Виновника смертельной аварии на Малышева не могут доставить в суд из-за карантина в СИЗО № 1

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Заседание по делу виновника смертельной аварии на Малышева Владимиром Васильевым начнется 11 августа. Об этом «КП» - Екатеринбург сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Причиной, по которой отложили рассмотрение дела, является карантин в СИЗО № 1. Арестантская тюрьма закрыта из-за вспышки коронавируса, заключенных не вывозят на суды, кроме этого к ним не пускают следователей для проведения очных ставок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761134" frameborder="0"></iframe> Владимир Васильев лихачит в центре Екатеринбурга, а потом устраивает смертельную аварию на Малышева.Алексей БУЛАТОВ

Однако, адвокаты потерпевших не исключают, что заседание по делу Васильева могут отложить и на более поздний срок.

СПРАВКА

4 августа 2019 года на перекрестке у ТРЦ «Алатырь» погибли 25-летний Александр Трушков и 28-летний Виталий Никифоров. Виновником ДТП оказался 23-летний Владимир Васильев, потом с помощью отца он попытается подменить анализы мочи, но так и не сможет избежать ужесточения статьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU