2020-07-06T09:48:33+03:00
Происшествия

Стала известна дата начала суда по делу Владимира Васильева

Виновника смертельной аварии на Малышева не могут доставить в суд из-за карантина в СИЗО № 1
Олег ГАЛИМОВ
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Васильеву грозит до 20 лет колонииВасильеву грозит до 20 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заседание по делу виновника смертельной аварии на Малышева Владимиром Васильевым начнется 11 августа. Об этом «КП» - Екатеринбург сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Причиной, по которой отложили рассмотрение дела, является карантин в СИЗО № 1. Арестантская тюрьма закрыта из-за вспышки коронавируса, заключенных не вывозят на суды, кроме этого к ним не пускают следователей для проведения очных ставок.

Владимир Васильев лихачит в центре Екатеринбурга, а потом устраивает смертельную аварию на Малышева.Алексей БУЛАТОВ

Однако, адвокаты потерпевших не исключают, что заседание по делу Васильева могут отложить и на более поздний срок.

СПРАВКА

4 августа 2019 года на перекрестке у ТРЦ «Алатырь» погибли 25-летний Александр Трушков и 28-летний Виталий Никифоров. Виновником ДТП оказался 23-летний Владимир Васильев, потом с помощью отца он попытается подменить анализы мочи, но так и не сможет избежать ужесточения статьи.

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Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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