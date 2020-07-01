«Дочка уезжала со слезами на глазах»: майор полиции рассказала о жизни в Среднеуральском монастыре

1 Июль 2020 2020-07-01T08:36:28+03:00

На команду Собчак напали во время съемок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена Николенко 13 лет работала в отделе полиции Среднеуральска, ее дочь четыре года жила в обители отца Сергия

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После скандала вокруг визита Ксении Собчак в Среднеуральский монастырь помощник отца Сергия Всеволод Могучев пообщался с бывшим инспектором по делам несовершеннолетних Еленой Николенко. Экс-майор полиции рассказала о состоянии детей, которые проживали в монастыре в 2013-2017 годах. По словам Собчак, над несовершеннолетними совершались половые преступления.

Николенко в свою очередь призналась, что ее дочь четыре года жила в монастыре и посещала местную школу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788019" frameborder="0"></iframe> Бывший инспектор ПДН - о жизни детей в Среднеуральском монастыре.Видео: Всеволод Могучев

- Отец Сергий помог в тяжелой ситуации, когда уже опустились руки. Моя дочка Ирина после тяжелой операции была оставлена на второй год обучения. А в монастыре ее выходили, и потом дочка категорически отказывалась идти в обычную школу. Когда я была вынуждена переехать по семейным обстоятельствам, Ирина уезжала со слезами на глазах, - рассказывает Николенко.

Бывший офицер полиции добавила, что помимо основного образования в монастыре дети имели возможность посещать и музыкальную школу.

- Если бы над девочками совершались преступления, то я бы знала. Но ничего такого не было, - отметила Елена Николенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU