«Дочка уезжала со слезами на глазах»: майор полиции рассказала о жизни в Среднеуральском монастыре
После скандала вокруг визита Ксении Собчак в Среднеуральский монастырь помощник отца Сергия Всеволод Могучев пообщался с бывшим инспектором по делам несовершеннолетних Еленой Николенко. Экс-майор полиции рассказала о состоянии детей, которые проживали в монастыре в 2013-2017 годах. По словам Собчак, над несовершеннолетними совершались половые преступления.
Николенко в свою очередь призналась, что ее дочь четыре года жила в монастыре и посещала местную школу.
Бывший инспектор ПДН - о жизни детей в Среднеуральском монастыре.Видео: Всеволод Могучев
- Отец Сергий помог в тяжелой ситуации, когда уже опустились руки. Моя дочка Ирина после тяжелой операции была оставлена на второй год обучения. А в монастыре ее выходили, и потом дочка категорически отказывалась идти в обычную школу. Когда я была вынуждена переехать по семейным обстоятельствам, Ирина уезжала со слезами на глазах, - рассказывает Николенко.
Бывший офицер полиции добавила, что помимо основного образования в монастыре дети имели возможность посещать и музыкальную школу.
- Если бы над девочками совершались преступления, то я бы знала. Но ничего такого не было, - отметила Елена Николенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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