Гроб хирурга, умершего от коронавируса, запретили трогать на похоронах

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:48:06+03:00

Об этом в соцсетях сообщила супруга Юрия Мансурова

Изменить размер текста: A A

Завтра в Екатеринбурге состоится прощание с хирургом Областной клинической больницы № 1 Юрием Мансуровым, который накануне скончался от коронавируса. Как выяснилось, панихида пройдет на открытом воздухе, а к гробу будет запрещено прикасаться.

- Гражданская панихида состоится завтра с 13:30 до 14:30 в доме прощания «Вознесение» на Серафимы Дерябиной, 41а. Панихида на отрытом воздухе, к гробу при прощании прикасаться нельзя, - сообщила Юлия на странице в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787004" frameborder="0"></iframe> Комментарий по гибели врача от коронавируса.Юрий Мансуров скончался в ночь на 25 июня 2020 годаОлег ГАЛИМОВ

Юрий Мансуров был заведующим хирургического отделения № 2 в ОКБ № 1. Он ушел из жизни на 55-м году жизни.

По словам коллег врача, говорить о том, какой вклад Юрий Мансуров внес в развитие хирургического отделения №2 и всей хирургии Свердловской области можно бесконечно много.

- Он спасал самых тяжелых пациентов, которых везли в Областную больницу со всего региона. Внедрял новейшие методы и технологии, выполнял с коллегами такие операции, которые не делают больше нигде в Свердловской области. И заботливо передавал свои знания и любовь к профессии новому поколению докторов… Бесспорно, это был один из самых лучших хирургов страны, - говорится в сообщении больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова единственного в Свердловской области врача, погибшего от коронавируса: «Он только-только поборол рак» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU