Гроб хирурга, умершего от коронавируса, запретили трогать на похоронах
Завтра в Екатеринбурге состоится прощание с хирургом Областной клинической больницы № 1 Юрием Мансуровым, который накануне скончался от коронавируса. Как выяснилось, панихида пройдет на открытом воздухе, а к гробу будет запрещено прикасаться.
- Гражданская панихида состоится завтра с 13:30 до 14:30 в доме прощания «Вознесение» на Серафимы Дерябиной, 41а. Панихида на отрытом воздухе, к гробу при прощании прикасаться нельзя, - сообщила Юлия на странице в Facebook.
Комментарий по гибели врача от коронавируса.Юрий Мансуров скончался в ночь на 25 июня 2020 годаОлег ГАЛИМОВ
Юрий Мансуров был заведующим хирургического отделения № 2 в ОКБ № 1. Он ушел из жизни на 55-м году жизни.
По словам коллег врача, говорить о том, какой вклад Юрий Мансуров внес в развитие хирургического отделения №2 и всей хирургии Свердловской области можно бесконечно много.
- Он спасал самых тяжелых пациентов, которых везли в Областную больницу со всего региона. Внедрял новейшие методы и технологии, выполнял с коллегами такие операции, которые не делают больше нигде в Свердловской области. И заботливо передавал свои знания и любовь к профессии новому поколению докторов… Бесспорно, это был один из самых лучших хирургов страны, - говорится в сообщении больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU