Уральские рестораторы потребовали отменить карантин
Владельцы кафе и ресторанов на Урале подписали коллективное письмо с требованием открыть для посещения их заведения. У большинства обороты упали на 90%, а тех, кто расположен в торговых центрах – на 100%.
- Кризис в ресторанной сфере достиг своего пика! Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства! Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговыми органами и иными государственными организациями, а самое главное — перед людьми! — говорится в обращении Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.
Сегодня же губернатор Евгений Куйвашев пояснил, почему не открывает торговые центры:
- Один магазин и пятьдесят собирают разное количество покупателей, - написал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - А в условиях торгового центра люди имеют обыкновение обходить сразу несколько торговых точек.
Напомним, что ограничения действуют в Свердловской области до 29 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU