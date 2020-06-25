2020-06-25T18:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Уральские рестораторы потребовали отменить карантин

Коллективное письмо подписали члены Ассоциации кулинаров и рестораторов региона
Олег ГАЛИМОВ
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Напомним, что ограничения действуют в Свердловской области до 29 июня.Напомним, что ограничения действуют в Свердловской области до 29 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владельцы кафе и ресторанов на Урале подписали коллективное письмо с требованием открыть для посещения их заведения. У большинства обороты упали на 90%, а тех, кто расположен в торговых центрах – на 100%.

- Кризис в ресторанной сфере достиг своего пика! Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства! Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговыми органами и иными государственными организациями, а самое главное — перед людьми! — говорится в обращении Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.

Сегодня же губернатор Евгений Куйвашев пояснил, почему не открывает торговые центры:

- Один магазин и пятьдесят собирают разное количество покупателей, - написал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - А в условиях торгового центра люди имеют обыкновение обходить сразу несколько торговых точек.

Напомним, что ограничения действуют в Свердловской области до 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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