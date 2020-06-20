В Екатеринбурге полиция устроила «охоту» на нелегальных мигрантов

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:36:19+03:00

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Сотрудники полиции Екатеринбурга при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели рейд на продуктовой базе на улице Артинской. Силовики искали нелегальных мигрантов и скрывающихся преступников.

- В мероприятии принимали участие сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, отдела по вопросам миграции, комплексные силы полиции (ППСП и госавтоинспекторы), - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

У всех иностранцев, находившихся на территории базы, были проверены документы. Мигранты были поставлены на фото и дактилоучеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU