В Екатеринбурге оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:16:28+03:00

Тамара Гавриловна Кондрашова родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирская области. До войны работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера и была призвана на 1-ый Белорусский фронт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем медика Тамару Гавриловну Кондрашову - фронтового фельдшера, воевавшую на 1-ом Белорусском фронте под командованием Георгия Жукова.

Тамара Гавриловна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степениФото: Алексей БУЛАТОВ

Для ветерана провели персональный мини-парад и концерт ансамбля песни пляски.

Военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана и показали плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами. Затем военные артисты исполнили знаменитые песни военных лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786005" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге военный оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU