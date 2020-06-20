2020-06-20T17:16:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ

От радости пенсионерка не смогла сдержать слез [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Тамара Гавриловна Кондрашова родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирская области. До войны работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера и была призвана на 1-ый Белорусский фронт.Тамара Гавриловна Кондрашова родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирская области. До войны работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера и была призвана на 1-ый Белорусский фронт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем медика Тамару Гавриловну Кондрашову - фронтового фельдшера, воевавшую на 1-ом Белорусском фронте под командованием Георгия Жукова.

Тамара Гавриловна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тамара Гавриловна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степениФото: Алексей БУЛАТОВ

Для ветерана провели персональный мини-парад и концерт ансамбля песни пляски.

Военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана и показали плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами. Затем военные артисты исполнили знаменитые песни военных лет.

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В Екатеринбурге военный оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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