В Екатеринбурге оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ
В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем медика Тамару Гавриловну Кондрашову - фронтового фельдшера, воевавшую на 1-ом Белорусском фронте под командованием Георгия Жукова.
Тамара Гавриловна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степениФото: Алексей БУЛАТОВ
Для ветерана провели персональный мини-парад и концерт ансамбля песни пляски.
Военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана и показали плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами. Затем военные артисты исполнили знаменитые песни военных лет.
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В Екатеринбурге военный оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ.Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU