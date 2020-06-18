2020-06-18T16:45:50+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с женским монастырем, который захватил опальный отец Сергий

Обитель оказалась в центре скандала после того, как ее отказался покинуть схиигумен, который утверждал, что коронавируса не существует
Евгений СТОЯНОВ
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Мэр Екатеринбурга считает, что конфликт должен быть решен внутри РПЦМэр Екатеринбурга считает, что конфликт должен быть решен внутри РПЦФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «КП-Екатеринбург» прокомментировал ситуацию со Среднеуральским женским монастырем, который захватил опальный отец Сергий.

Градоначальник считает, что решать эту проблему должна прежде всего церковь.

- Это дело РПЦ. Всегда нужен мирный диалог, - отметил Александр Высокинский.

КАКИЕ ЛЮДИ.Гость: Александр Высокинский, глава города Екатеринбурга

Территория обители активно застраивается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территория обители активно застраиваетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Также он рассказал, что является православным и иногда ходит в церковь.

«Комсомолка» узнала, как обстоят дела в обители и почему отцу Сергию так фанатично преданы послушники и прихожане, среди которых много известных персон, например, хоккеист Павел Дацюк и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Мы поговорили с монахами монастыря и узнали, что они думают о своем духовном наставнике.

Напомним, одиозный настоятель монастыря схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) отказался покинуть обитель и оставить свой пост несмотря требованию Екатеринбургской епархии. Вместо этого наоборот заявил, что не собирается покидать территорию монастыря и его не заставит это сделать ни полиция, ни Росгвардия. В итоге в монастырь нагрянула полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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