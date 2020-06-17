Появилось видео из захваченного монастыря под Среднеуральском

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:26:19+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785453" frameborder="0"></iframe> Служба в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий.Евгений СТОЯНОВ

Главной новостью федеральной повестки стал захват женского монастыря под Екатеринбургом. Речь идет о месте служения отца Сергия (Романова), известного работой с Наталье Поклонской, Павлом Дацюком и Дмитрием Соколовым.

Между тем в Пасхальную неделю апреля отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и призвал людей молиться в храмах, несмотря на требования Роспотребнадзора. Из-за пламенной речи Екатеринбургская епархия отстранила схиигумена от богослужения. Но сам Сергий решил настаивать на своем.

На Епархиальном суде, 15 июня, он зачитал свое обращение, а после удалился. И поехал не куда-нибудь, а в свой родной Среднеуральский женский монастырь. Его присутствие сильно удивило прихожан. А монахиня Варвара Крыгина, которая официально была назначена на должность настоятельницы, спешно покинула новый пост.

ИСТОЧНИК KP.RU