2020-06-17T16:26:19+03:00
Общество

Появилось видео из захваченного монастыря под Среднеуральском

Епархия призвала молиться за вразумление отца Сергия (Романова)
Олег ГАЛИМОВ
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Олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк не скрывает, что опальный отец Сергий – его духовникОлимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк не скрывает, что опальный отец Сергий – его духовникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Служба в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий.Евгений СТОЯНОВ

Главной новостью федеральной повестки стал захват женского монастыря под Екатеринбургом. Речь идет о месте служения отца Сергия (Романова), известного работой с Наталье Поклонской, Павлом Дацюком и Дмитрием Соколовым.

Между тем в Пасхальную неделю апреля отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и призвал людей молиться в храмах, несмотря на требования Роспотребнадзора. Из-за пламенной речи Екатеринбургская епархия отстранила схиигумена от богослужения. Но сам Сергий решил настаивать на своем.

На Епархиальном суде, 15 июня, он зачитал свое обращение, а после удалился. И поехал не куда-нибудь, а в свой родной Среднеуральский женский монастырь. Его присутствие сильно удивило прихожан. А монахиня Варвара Крыгина, которая официально была назначена на должность настоятельницы, спешно покинула новый пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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