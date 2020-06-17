Появилось видео из захваченного монастыря под Среднеуральском
Служба в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий.Евгений СТОЯНОВ
Главной новостью федеральной повестки стал захват женского монастыря под Екатеринбургом. Речь идет о месте служения отца Сергия (Романова), известного работой с Наталье Поклонской, Павлом Дацюком и Дмитрием Соколовым.
Между тем в Пасхальную неделю апреля отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и призвал людей молиться в храмах, несмотря на требования Роспотребнадзора. Из-за пламенной речи Екатеринбургская епархия отстранила схиигумена от богослужения. Но сам Сергий решил настаивать на своем.
На Епархиальном суде, 15 июня, он зачитал свое обращение, а после удалился. И поехал не куда-нибудь, а в свой родной Среднеуральский женский монастырь. Его присутствие сильно удивило прихожан. А монахиня Варвара Крыгина, которая официально была назначена на должность настоятельницы, спешно покинула новый пост.
ИСТОЧНИК KP.RU