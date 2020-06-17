Глава СКР России потребовал провести расследование таинственной гибели 23-летней свердловчанки

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:18:39+03:00

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин накануне провел совещание, в ходе которого озвучил дело о гибели 23-летней Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила. Девушка пропала еще осенью прошлого года, сказав близким, что отправится в гости к родственникам. Но этого так и не произошло.

Ее тело нашли только спустя восемь месяцев, в мае этого года в Артемовском районе. По предварительным данным, как «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе регионального СКР, ее смерть не носит криминального характера.

Родители девушки долго не могли поверить в то, что обнаруженное тело принадлежало их дочери. Тогда была назначена специальная молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила личность Кристины. Вместе с тем глава СКР взял дело на контроль и потребовал провести тщательное расследование и установить все обстоятельства трагедии.

- Глава ведомства поручил продолжить тщательное расследование и установление всех обстоятельств произошедшего и причин смерти девушки и представить окончательный доклад по уголовному делу, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU