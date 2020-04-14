2020-04-14T13:33:33+03:00
Происшествия

Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки

Кристина Герасимова пропала 17 октября 2019 года
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: МО МВД "Нижнетагильское"Фото: МО МВД "Нижнетагильское"
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Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 23-летней тагильчанки Кристины Герасимовой. Девушка бесследно пропала 17 октября 2019 года.

Девушка собиралась ехать к родственникам, но так и не добралась до них. Последний раз она попадала в объектив камер видеонаблюдения, когда вышла с сумкой из подъезда дома № 4 по улице Карла Либкнехта.

Приметы пропавшей: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была в темно-синей куртке, синих джинсах и белых кроссовках. Кристина была со спортивной сумкой бело-серого цвета, при себе у нее был паспорт и банковская карта. Также при себе у девушки был сотовый, который с момента исчезновения находится вне зоны доступа.

Уход Кристины Герасимовой.

Всех, кто, возможно, видел эту девушку в день исчезновения, а также тех, кто располагает любой информацией, способной помочь в установлении ее местонахождения, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-70-02, либо по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки