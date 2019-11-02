Собиралась ехать к родственникам, но пропала: на Урале полиция две недели ищет 23-летнюю студентку

На Урале полиция и поисковые отряды уже больше двух недель пытаются найти 23-летнюю Кристину Герасимову.

Студентка из Нижнего Тагила вышла из квартиры 17 октября, с тех пор о ней ничего не известно.

Мама девушки была в командировке. Женщина вернулась 18 октября. Кристины дома не было. Также в квартире отсутствовали некоторые вещи девушки. На телефонные звонки взволнованной матери она не отвечала. Тогда женщина обратилась в полицию.

- Незамедлительно сотрудниками полиции были организованы розыскные мероприятия. Установлено, что 17 октября девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе перекрестка улиц Победы – К. Либкнехта, - рассказывают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Силовики опросили знакомых девушки. Выяснилось, что Кристина им говорила, что хочет съездить к родственникам в Егоршино. Но, как как выяснили оперативники, билетов на какой-либо транспорт девушка не покупала.

Также полицейские пообщались с педагогами и студентами ВУЗа, где заочно училась девушка. К сожалению, никакой дополнительной информации о возможном месте нахождения Кристины у полиции после этого не появилось.

- В настоящее время организованы масштабные поиски тагильчанки, в которых задействованы порядка 50 сотрудников полиции из числа оперативников уголовного розыска, участковых уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой службы с привлечением волонтеров поискового отряда, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Рост Кристины около 164 сантиметров. У нее русые прямые волос до плеч и карие глаза. В момент ухода студентка была в куртке - «парке» темно синего цвета, синих джинсах и белых кроссовках.

Силовики просят всех, кто видел Кристину или может рассказать о ее местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)47-71-02 либо по телефону 02.