2019-11-02T13:53:41+03:00
Происшествия

Собиралась ехать к родственникам, но пропала: на Урале полиция две недели ищет 23-летнюю студентку

Оперативники выяснили, что билет на междугородний транспорт Кристина Герасимова не покупала
Евгений Стоянов
Поделиться:
Сейчас телефон Кристины выключен и ее местоположение неизвестно. Фото: пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».Сейчас телефон Кристины выключен и ее местоположение неизвестно. Фото: пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».
Изменить размер текста:

На Урале полиция и поисковые отряды уже больше двух недель пытаются найти 23-летнюю Кристину Герасимову.

Студентка из Нижнего Тагила вышла из квартиры 17 октября, с тех пор о ней ничего не известно.

Мама девушки была в командировке. Женщина вернулась 18 октября. Кристины дома не было. Также в квартире отсутствовали некоторые вещи девушки. На телефонные звонки взволнованной матери она не отвечала. Тогда женщина обратилась в полицию.

- Незамедлительно сотрудниками полиции были организованы розыскные мероприятия. Установлено, что 17 октября девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе перекрестка улиц Победы – К. Либкнехта, - рассказывают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Силовики опросили знакомых девушки. Выяснилось, что Кристина им говорила, что хочет съездить к родственникам в Егоршино. Но, как как выяснили оперативники, билетов на какой-либо транспорт девушка не покупала.

Также полицейские пообщались с педагогами и студентами ВУЗа, где заочно училась девушка. К сожалению, никакой дополнительной информации о возможном месте нахождения Кристины у полиции после этого не появилось.

- В настоящее время организованы масштабные поиски тагильчанки, в которых задействованы порядка 50 сотрудников полиции из числа оперативников уголовного розыска, участковых уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой службы с привлечением волонтеров поискового отряда, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Рост Кристины около 164 сантиметров. У нее русые прямые волос до плеч и карие глаза. В момент ухода студентка была в куртке - «парке» темно синего цвета, синих джинсах и белых кроссовках.

Силовики просят всех, кто видел Кристину или может рассказать о ее местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)47-71-02 либо по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге пошла на спад
«Уралочка» взяла первую победу в полуфинале Кубка России
На Урале фура застряла в снегу и заблокировала проезд между двумя городами
Из-за пожара в девятиэтажке на Химмаше спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома
«Очень формальное исполнение»: Сергей Шнуров раскритиковал музыканта из Екатеринбурга на шоу «Голос»
Расплачивался поддельными пятитысячными: уральца обвиняют в фальшивомонетчестве
На трассе Екатеринбург-Тюмень после столкновения ВАЗ с грузовиком, погибли две женщины
«Потратил деньги на посторонних, а ей за 10 лет ничего не купил»: на Урале женщину осудили за убийство мужа
В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников ограбивших магазин бытовой техники
МегаФон организует Wi-Fi для цифровых гениев со всего мира
На Урале из-за снегопада грузовик застрял на трассе и заблокировал путь другим автомобилям
Парковку на Площади 1905 года под строительство ледового городка закроют в ноябре
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Похоронщики рассказали, во сколько обойдутся похороны босоного Тарзана
Служебная собака Гроза помогла найти «запрещенку» в тагильской колонии
Автоэкспедиция «Комсомольской правды» вернулась домой из двухдневного путешествия