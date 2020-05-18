В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшей при странных обстоятельствах девушки

В Нижнем Тагиле найдено тело 23-летней Кристины Герасимовой, пропавшей осенью прошлого года. По предварительной версии, смерть девушки не носит криминального характера.

- Точная причина смерти в данный момент устанавливается. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

23-летняя тагильчанка пропала 17 октября. Перед пропажей она сообщила близким, что собирается ехать к родственникам в Егоршино. Но как позже выяснили сыщики, билеты Герасимова не покупала. В последний раз она попадала в объектив камер видеонаблюдения, когда вышла с сумкой из подъезда дома № 4 по улице Карла Либкнехта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773027" frameborder="0"></iframe> Уход Кристины Герасимовой.

Несмотря на обнаружение тела, следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство».

Девушки искали волонтеры и полиция. Фото: поисковый отряд "Скорпион"

Напомним, что октябрь прошлого года ознаменовался убийством 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка пропала после того, как отправилась в одиночку продавать автомобиль Audi Q7. Через пять дней тело молодой мамы нашли в колодце на Уралмаше, а подозреваемых в расправе задержали в Челябинской области.