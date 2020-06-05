2020-06-05T14:31:24+03:00
Происшествия

Глава СКР России взял на контроль дело о гибели 23-летней уралочки

Тело Кристины Герасимовой было обнаружено 18 мая в Артемовском районе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба полиции Нижнего ТагилаФото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели 23-летней жительницы Нижнего Тагила Кристины Герасимовой. Девушка пропала еще осенью прошлого года, сообщив близким перед этим, что собирается в гости к родственникам в поселок Егоршино.

Как следователи установили позже, девушка не собиралась никуда – билет она не покупала. Ее тело нашли только 18 мая в Артемовском районе. По предварительным данным, как «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе регионального СКР, ее смерть не носит криминальный характер.

- Для получения данных о принадлежности обнаруженного тела конкретному лицу следствием назначена сравнительная генетическая экспертиза, которая в настоящее время проводится, - сообщает пресс-служба СКР России. – Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и причины смерти.

Уход Кристины Герасимовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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