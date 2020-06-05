Глава СКР России взял на контроль дело о гибели 23-летней уралочки

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:31:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели 23-летней жительницы Нижнего Тагила Кристины Герасимовой. Девушка пропала еще осенью прошлого года, сообщив близким перед этим, что собирается в гости к родственникам в поселок Егоршино.

Как следователи установили позже, девушка не собиралась никуда – билет она не покупала. Ее тело нашли только 18 мая в Артемовском районе. По предварительным данным, как «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе регионального СКР, ее смерть не носит криминальный характер.

- Для получения данных о принадлежности обнаруженного тела конкретному лицу следствием назначена сравнительная генетическая экспертиза, которая в настоящее время проводится, - сообщает пресс-служба СКР России. – Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и причины смерти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773027" frameborder="0"></iframe> Уход Кристины Герасимовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собиралась ехать к родственникам, но пропала: на Урале полиция две недели ищет 23-летнюю студентку. Оперативники выяснили, что билет на междугородний транспорт Кристина Герасимова не покупала (подробнее)

Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки. Кристина Герасимова пропала 17 октября 2019 года (подробнее)

В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшей при странных обстоятельствах девушки. Несмотря на обнаружение тела, следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU