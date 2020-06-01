2020-06-01T14:40:46+03:00
Общество

Самой популярной стала лисица: в Екатеринбурге завершился прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023

Студенты со всей России прислали порядка 200 вариантов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге завершили прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023В Екатеринбурге завершили прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оргкомитет Универсиады-2023 завершил прием работ для участия в конкурсе по выбору талисмана для студенческих игр, которые планируется через три года провести в Екатеринбурге. Больше 100 студентов из 40 художественных вузов России прислали порядка 200 работ. Студенты отрисовали все 12 персонажей, которые на первом этапе были выбраны во время всероссийского голосования.

Самым популярным персонажем у художников стала лисица – участники конкурса прислали с ней 36 различных иллюстраций. Также в топ-3 вошли 25 соболей и 20 ящериц. Организаторы конкурса заметили новый тренд – феминизация [современный художественный термин, когда персонажей изображают девушками: лисицами, волчицами, медведицами – прим. ред.]. В прежние годы, например, талисманы женского пола были лишь у двух зимних Универсиад – в Болгарии в 1985 году и в Австрии в 2005 году.

Фото: Оргкомитет Универсиады-2023

Фото: Оргкомитет Универсиады-2023

- Другая отличительная черта большинства работ – тщательный и нестандартный подход к имиджу персонажа. На первом тапе жители России определили, что талисман следует снабдить определенными атрибутами, - рассказали в пресс-службе Исполнительной дирекции Универсиады-2023. – Студенты сделали своих героев еще ярче: одного, например, одели в модные кроссовки, другой выделяется не только одеждой, но и украшениями.

Теперь слово за жюри. Напомним, его председателем стал губернатор Евгений Куйвашев. В также в состав вошли олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, генеральный директор технопарка «Университетский» Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.

В ближайшее время члены жюри отберут трех персонажей-финалистов. После этого их выдвинут на всероссийское голосование. Победителем станет тот, кто наберет больше всего голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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