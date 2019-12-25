Дерзкая яшма в кепке или стильный медведь: каким будет талисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге

На большом экране на сцене загорается список с изображениями десяти животных. Среди них лось, енотовидная собака, черный аист, соболь…

– Я хочу выбрать волка, потому что он бесстрашный, он победитель и борется до конца, как и нужно в спорте, – говорит, стоя у компьютера, Анна Тропина, победительница чемпионата России по легкой атлетике. – Будет он у меня дерзким и со стильными очками.

На большом экране появляется надпись: «Спасибо, что сделали выбор…». Так, с участием профессиональных молодых спортсменов, в Екатеринбурге официально стартовала кампания по выбору талисмана для Универсиады – 2023. Пройдет она, напомним, в столице Урала всего через четыре года.

Первыми проголосовали молодые спортсмены.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город уже начал готовиться – строит спортивные комплексы и вот-вот начнет возводить деревню Универсиады, в которой будут жить тысячи иностранных спортсменов. Все-таки это почти как Олимпийские игры, только для молодежи. Ну а талисман было решено выбирать, что называется, всем миром.

Для этого сегодня в сети Интернет запустили сайт talisman.ekat2023.com, на котором каждый желающий может предложить свой вариант. Проголосовать можно будет не только через Интернет. С 27 по 29 декабря в торговых центрах Екатеринбурга («Гринвич» и «Мега»), а также в аэропортах уральской столицы, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского будут работать волонтеры, через которых также можно будет проголосовать за свой вариант талисмана.

Первые лица Свердловской области и Екатеринбурга объявили сегодня о начале кампании по выбору талисмана Универсиады-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Сегодня во многих аэропортах страны запускается программа отбора талисманов, – говорит Александр Чернов, глава исполнительной дирекции Универсиады-2023. – Те символы, которые показаны на сайте, это лишь подсказка. Любой участник голосования может наделить их особенностями – телефоном, зонтиком… В течение месяца люди будут выбирать, а затем мы отберем десять наиболее удачных вариантов и художники на их основе создадут облики талисманов. Тут мы рассчитываем на мощнейшую анимационную школу Екатеринбурга. Потом из десяти персонажей выберем трех лучших. Таким образом, в мае мы получим героя или героиню, одушевленное или неодушевленное существо, с которым и будем работать.

Что интересно, на сайте для выбора талисмана даже не просят зарегистрироваться. Сначала пользователю предлагают определиться с одной из трех категорий. Талисман может быть неким животным, либо сказочным персонажем. Самая необычная категория – растения и камни. Если выбрать ее, то вы увидите четыре растения, среди которых клюква и незабудочник уральский, а также шесть минералов, известных по сказам Павла Бажова: змеевик, малахит, яшма...

Окончательно с талисманом жители России должны определиться к маю 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующем этапе пользователям предлагают выбрать черту персонажа. Та же яшма, неожиданно, может быть дерзкой, доброй, любопытной или активной… Всего 16 характеристик. Для одного персонажа разрешается выбрать до четырех таких характеристик. Последний четвертый этап – необходимо определиться с внешностью героя. Дать яшме перчатки и кепку? Или добавить еще и камеру для селфи? А если ни один из вариантов не устраивает, то на сайте есть кнопка, где можно предложить и свой вариант персонажа.

– Думаю, люди должны и сами, изучив историю, изучив Свердловскую область, предложить свой вариант, – добавляет Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. – Талисман должен представлять всю нашу страну. Никто не исключает, что в голосовании жителей Москвы и Санкт-Петербурга будет больше. И мы сделаем тот талисман, за который проголосует большинство жителей нашей страны. Но характер должен быть как минимум уральский у него.

32-я Всемирная летняя Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Ожидается, что в эти дни столицу Урала посетит около 12 тысяч иностранных спортсменов.