Кампания по выбору талисмана Универсиады-2023 стартует 25 декабря

Традиционно неотъемлемым символом Универсиады является оригинальный талисман, который ассоциируется со страной – хозяйкой соревнований, отражает ее национальные и культурные особенности и приносит удачу спортсменам.

25 декабря 2019 года – день старта кампании по выбору талисмана Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. По сложившейся традиции создание символа – открытый конкурс, принять участие в котором может любой житель России.

Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на сайте talisman.ekat2023.com , в ходе которого россияне будут выбирать персонажей для талисмана Всемирной летней Универсиады-2023.

Параллельно будет дан старт и офлайн-опросу: с 27 по 29 декабря 2019 года в Екатеринбурге (в торговых центрах «Гринвич» и «Мега» и международном аэропорту «Кольцово»), а также в аэропортах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на- Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского для проведения опроса будут работать волонтеры.

По итогам первого этапа будет сформирован список из десяти самых популярных персонажей. После этого к работе по отрисовке этих образов подключатся студенты художественных ВУЗов страны. Они доработают предложенные варианты в течение двух календарных месяцев, и экспертное жюри, состоящее из профессиональных художников, иллюстраторов, мультипликаторов, а также известных жителей Екатеринбурга выберет три лучших персонажа.

В апреле и мае состоится финальный этап - национальное голосование, где право стать талисманом 32-й Всемирной летней Универсиады получит один из трех героев.

Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) и пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Официальный сайт Универсиады www.ekat2023.com