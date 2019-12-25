2019-12-25T10:59:30+03:00
Общество

«Дерзкий волк в стильных очках»: свердловчане выбирают главный талисман Универсиады-2023

На голосование, которое проходит по всей России, выделили месяц
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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На Урале выбирают талисман Универсиады-2023На Урале выбирают талисман Универсиады-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По всей стране с сегодняшнего дня стартовала кампания по выбору талисмана Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. На специально созданном по этому случаю сайте можно проголосовать за уже имеющегося персонажа или предложить своего. Участие в нем принимают все россияне, но характер у маскота должен все равно быть уральским.

- Те символы, которые появятся на экране, это лишь подсказка, какими могут быть талисманы. Любой участник голосования может наделить их особенностями, - отметил во время пресс-конференции Глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов.

Маскотом может стать кто угодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маскотом может стать кто угодноФото: Алексей БУЛАТОВ

На выбор персонажа дается месяц. После этого будут отобраны 10 наиболее удачных вариантов, которые передадут художникам уральских вузов. А уже в мае будет определен талисман-победитель.

В состав жюри войдут профессиональные художники, иллюстраторы и мультипликаторы и известные екатеринбуржцы: артисты, блогеры, журналисты. Помимо этого, предпочтение будет отдаваться студентам-спортсменам, для которых Универсиада и состоится.

Голосование продлится месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голосование продлится месяцФото: Алексей БУЛАТОВ

Так, во время старта кампании, студентка УрФУ и победительница чемпионата России по легкой атлетике Анна Тропина уже выбрала своего персонажа: им стал дерзкий волк в стильных очках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Дерзкий волк в стильных очках»: свердловчане выбирают главный талисман Универсиады-2023
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