«Енотовидная собака, малахит или ящерица»: определились двенадцать претендентов на звание талисмана Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Выбраны возможные символы Универсиады-2023, которую проведут в Екатеринбурге. В список претендентов вошли двенадцать персонажей, отобранных по итогу первого этапа конкурса. За лучшие работы голосовала вся Россия.

В следующем этапе художникам предстоит нарисовать персонажа. Среди вариантов: бурый медведь, соболь, северный олень, волк, енотовидная собака, лось, ящерица, черный аист, кабан, лиса, Серебряное копытце и малахит.

12 претендентов на звание талисмана. Фото: Оргкомитет Екатеринбург-2023

Условия участия в конкурсе простые: нужно быть действующим студентом любого художественного вуза России, начиная с 27 апреля нынешнего года, зарегистрироваться на сайте talisman.ekat2023.com. Три работы войдут в финал. Авторы символов также получат по два приглашения на церемонию открытия Игр.

- Мы все с большим интересом следим за созданием талисмана предстоящих Всемирных игр, – говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Уверен, совсем скоро благодаря нашим талантливым молодым дизайнерам он обретёт свои черты. Воодушевляет и тот факт, что на следующих этапах голосования у каждого из россиян будет возможность повлиять на окончательный образ будущего символа Игр. Останется выбрать новому герою подходящее имя и помочь обрести счастливую судьбу.

Работать над изображением талисмана студентам можно не только поодиночке, но и в группах. На исполнение заявки дается три недели, начиная с 27 апреля. 18 мая приём работ будет закончен. Судьбу символа решит тоже народ.

- На мой взгляд, талисман должен быть современным по внешнему виду и задорным по характеру. В то же время он призван внушать чувство гордости за страну-организатора и олицетворять собой дружелюбие и гостеприимство хозяев, – отметил глава Исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.

Напомним, Екатеринбург выиграл заявку на проведение Универсиады в 2023 году. В городе уже началась активная подготовка к соревнованиям. В 2020 году стартовало строительство спортивных комплексов, вот-вот начнется возведение деревни Универсиады, в которой будут жить тысячи иностранных спортсменов. Прошлые студенческие соревнования проходили в Красноярске в 2019 году.