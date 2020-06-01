Митрополит Кирилл призвал экс-духовника Поклонской отца Сергия покаяться в церкви

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:02:57+03:00

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Глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл обратился к бывшему духовнику депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумену Сергию с просьбой покаяться в церкви после всего, что он сделал. Напомним, ему запретили проповедовать и забрали крест за то, что он проклял тех, кто закрывает храмы из-за пандемии коронавируса.

В минувшее воскресное утро митрополит Кирилл после службы в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга пообщался с журналистами и верующими, вставшими на защиту эксцентричного старца. Он рассказал, что произошедшее могло стать причиной влияния на отца Сергия его окружения.

- Я его очень люблю, мы с ним очень дружили. Есть люди, которые пели ему дифирамбы о том, что он святой. А святые – на небе. Мы все грешники, - рассказал митрополит. – Мне кажется, что постоянное восхваление занесло человека в сторону. Но он человек верующий, сделал очень много добрый дел.

По словам митрополита Кирилла, отец Сергий нарушил церковную присягу, высказываясь на политические темы. Поэтому теперь за пастырским прощением он должен обратиться в церковь, лично, а не через паству.

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ИСТОЧНИК KP.RU