2020-05-31T22:56:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вы же не хотите, чтобы он подхватил COVID-19?»: губернатор Куйвашев ответил матери тяжелобольного ребенка

Отчаявшаяся женщина написала свою жалобу через Instagram
Олег ГАЛИМОВ
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Губернатору лишь осталось напомнить, что отмена приемов и операций – это вынужденная мера на время пандемииГубернатору лишь осталось напомнить, что отмена приемов и операций – это вынужденная мера на время пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одним из обращений к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву стал комментарий матери ребенка, которому из-за отмены плановых операций не могут удалить катаракты.

- Мой ребенок ходит как слепой котенок! Или вы возобновляете операции в «Микрохирургии глаза», или я иду в суд! – написала женщина.

Губернатору лишь осталось напомнить, что отмена приемов и операций – это вынужденная мера.

- Конечно, я хочу, чтобы все были здоровы. Особенно дети. Но вы же не хотите, чтобы ваш ребенок подхватил COVID-19? Если нужна неотложная помощь. Обратитесь к врачам, в экстренном случае они будут обязаны помочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Вы же не хотите, чтобы он подхватил COVID-19?»: губернатор Куйвашев ответил матери тяжелобольного ребенка
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