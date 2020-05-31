«Вы же не хотите, чтобы он подхватил COVID-19?»: губернатор Куйвашев ответил матери тяжелобольного ребенка

31 Май 2020 2020-05-31T22:56:21+03:00

Губернатору лишь осталось напомнить, что отмена приемов и операций – это вынужденная мера на время пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Одним из обращений к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву стал комментарий матери ребенка, которому из-за отмены плановых операций не могут удалить катаракты.

- Мой ребенок ходит как слепой котенок! Или вы возобновляете операции в «Микрохирургии глаза», или я иду в суд! – написала женщина.

Губернатору лишь осталось напомнить, что отмена приемов и операций – это вынужденная мера.

- Конечно, я хочу, чтобы все были здоровы. Особенно дети. Но вы же не хотите, чтобы ваш ребенок подхватил COVID-19? Если нужна неотложная помощь. Обратитесь к врачам, в экстренном случае они будут обязаны помочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мир никогда не будет прежним»: губернатор Евгений Куйвашев ответил свердловчанам на просьбу ослабить режим самоизоляции. По словам главы региона, их задача сохранить здоровье жителей и они уже приступили к разработке специальной программы (подробнее)

Успеем позагорать: уральские синоптики рассказали, какой будет июнь в Екатеринбурге. Небесная канцелярия будет радовать теплой погодой, но не обойдется без дождей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU