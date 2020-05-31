2020-05-31T12:12:44+03:00
Звезды

С вещами на выход: Марию Погребняк выгнали из дома родные сыновья

Дети нападающего "Урала" оригинально отреагировали на просьбу матери помочь с уборкой по дому [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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До чего только не доводит самоизоляция – светскую львицу Марию Погребняк выгнали из дома родные сыновья! Конечно же жену футболиста «Урала» выставили за порог квартиры не всерьёз, снимая такие ролики в Instagram многодетная мать развлекается на карантине.

Марию Погребняк выгнали из квартиры.Видео: Instagram.com/mariapoga_/

Возможно, скоро Погребняк начнет снимать клипы для TikTok.

Недавно Мария рассказала, как вся ее семья переболела коронавирусом. А до этого модель пытались затравить в комментариях за снимок в огороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
С вещами на выход: Марию Погребняк выгнали из дома родные сыновья
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