С вещами на выход: Марию Погребняк выгнали из дома родные сыновья
До чего только не доводит самоизоляция – светскую львицу Марию Погребняк выгнали из дома родные сыновья! Конечно же жену футболиста «Урала» выставили за порог квартиры не всерьёз, снимая такие ролики в Instagram многодетная мать развлекается на карантине.
Марию Погребняк выгнали из квартиры.Видео: Instagram.com/mariapoga_/
Возможно, скоро Погребняк начнет снимать клипы для TikTok.
Недавно Мария рассказала, как вся ее семья переболела коронавирусом. А до этого модель пытались затравить в комментариях за снимок в огороде.
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ИСТОЧНИК KP.RU