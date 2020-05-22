«Паша улетел, и у детей поднялась температура»: жена Погребняка рассказала, где мог заразиться футболист

Нападающий «Урала» Павел Погребняк стал еще одним футболистом российского чемпионата, у которого выявили коронавирус. До этого COVID-19 подтвердился у Джефферсона Фарфана из «Локомотива», а также игроков казанского «Рубина» и московского «Динамо».

Весь перерыв в первенстве экс-форвард сборной России провел на самоизоляции с семьей в Москве, в окружении жены Марии и трех сыновей. Спутница жизни Павла рассказала «КП»-Екатернбург, где мог заразиться ее муж.

Мария Погребняк рассказала о болезни мужа 00:00 00:00

- Паша улетел в Екатеринбург 18 мая, в понедельник. Вчера же поднялась температура у детей, и я вызвала врача, чтобы у всех нас взяли анализы на COVID-19. Но я себя чувствую просто потрясающе! Поэтому я также сдала тест на антитела, возможно, я переболела бессимптомно. Последние два месяца мы были на карантине, выходили только за продуктами. Я считаю, что муж мог заразиться в аэропорту или самолете.

Погребняк выступает за клуб из Екатеринбурга с 2018 года. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

По словам Марии Погребняк, в окружении ее семьи нет людей с подтвержденным диагнозом.

- У нас даже друзья как-то шутили: «А не выдумка ли этот вирус?». Среди наших знакомых никто не болел, - добавила жена футболиста.

Павле Погребняк с семьей. Фото: Instagram

В «Урале» же заявили, что болезнь у нападающего протекает в легкой форме.

- Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей, - рассказывает пресс-секретарь клуба Никита Медведевских. - В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!

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