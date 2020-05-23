2020-05-23T13:10:19+03:00
Общество

«Исчезло обоняние, ужасное ощущение»: жена футболиста Мария Погребняк рассказала, как их семья переживает коронавирус

Симптомы появились у всей семьи Павла Погребняка
Лев ИСТОМИН
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Мария Погребняк. Фото: InstagramМария Погребняк. Фото: Instagram
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В пятницу, 22 мая, футбольные болельщики узнали о том, что у нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка диагностировали коронавирус. Вместе с семьей футболист находился на самоизоляции. Однако в этот период Погребняку пришлось съездить в Екатеринбург на сборы команды. У остальных игроков «Урала» тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Позже выяснилось, что коронавирусом заболела супруга футболиста, а также трое их детей. У старшего сына диагностировали пневмонию. У детей высокая температура, рвота. А у самой Марии Погребняк исчезло обоняние.

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Сесья Павла Погребняка заболела коронавирусом
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- Третьи сутки заболевания. У меня исчезло обоняние, слабость. Боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды, - рассказывает Мария Погребняк. – Ужасное ощущение, я абсолютно ничего не чувствую!

По словам Марии, антибиотики врачи ей пока не выписывали, у ее старшего сына нет повышенной температуры тела, но есть сильный кашель, поэтому ему все же пришлось пить антибиотики.

Павел Погребняк заболел после визита в Екатеринбург. Фото: пресс-службу ФК "Урал"

Павел Погребняк заболел после визита в Екатеринбург. Фото: пресс-службу ФК "Урал"

Что касается самого Павла Погребняка: он сейчас в больнице с двусторонней пневмонией, врачи лечат его антибиотиком «Сумамедом».

- Мы надеемся, что скоро все кончится! – пишет в Instagram Мария Погребняк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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