2020-05-23T08:03:04+03:00
Общество

Шансонье Новикову вернули шанс на получение миллиона рублей от государства

Эту сумму бард требует в качестве компенсации за уголовное преследование
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
За уголовное преследование бард требует крупную суммуЗа уголовное преследование бард требует крупную суммуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бард Александр Новиков вновь требует от российского государства 1 миллион рублей в качестве компенсации за уголовное преследование по делу скандальной застройки в коттеджном поселке «Бухта Квинс».

В пятницу, 22 мая, в Свердловском областном суде отменено решение Ленинского районного суда, который отказал Новикова в иске к Российской Федерации. Именно Ленинский суд ранее счел доводы шансонье из Екатеринбурга неубедительными и отказал в праве требовать деньги.

Эта истории началась 12 лет назад, когда на берегу озера Шарташ началось строительство коттеджного поселка силами группы компаний «Домбери», одним из учредителей который был сам Новиков.

Прошло почти два года, и стройка остановилась из-за нехватки денег, после чего возобновить ее удалось только в 2015 году. По возбужденному уголовному делу о мошенничестве обвиняемыми проходили сам Александр Новиков и его деловой партнер – бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, а также их помощница Лариса Ассонова.

Следствие считало, что все трое вывели из жилищного кооператива 54 миллиона рублей, нанеся ущерб 65 пайщикам. Ассонова признала вину и уже отбывала срок, а дело Новикова и Шилиманова так и не дошло до следствия.

В 2018 году несколько домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» были достроены. Дело против Новикова на тот момент было закрыто и он получило право на реабилитацию. На данный момент единственным обвиняемым по уголовному дело проходит Михаил Шилиманов, который находится в СИЗО по другому делу, связанному с «Титановой долиной» в Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шансонье Александр Новиков: «Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует. Дома достроены». Скандальный долгострой на Шарташе официально закончен. Застройщикам осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию (подробнее)

Суд по делу «Бухты Квинс»: бард Александр Новиков объяснил, зачем бесплатно рекламировал проект. Свою роль в скандальной стройке он свел к минимуму (подробнее)

Следователи рассказали, как бард Александр Новиков обманул 65 человек на 54 миллиона рублей. Шансонье предъявили окончательное обвинение в мошенничестве (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шансонье Новикову вернули шанс на получение миллиона рублей от государства
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
В Нижнем Тагиле врач, посещавший детские сады, заразился коронавирусом
В Академическом районе Екатеринбурга на дороге сгорела «Газель»
«Госпитализации и выписки происходят круглые сутки»: губернатор объяснил, почему койки с пациентами ставят в коридорах
Среди всех заболевших COVID-19 в Свердловской области почти 8% составляют врачи
В Екатеринбурге на пять месяцев закроют одну сторону улицы Народного фронта и переулка Никитина
Банк Уралсиб отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Свердловской области за шесть дней зарегистрировано 674 случая заболевания пневмонией
Медики Свердловской области за сутки обследовали на коронавирус больше шести тысяч человек
УБРиР: онлайн-вкладчики взрослеют
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря: отвечает вице-губернатор
Зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницы: объясняет вице-губернатор
Всех сотрудников «Красного&Белого» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компании
Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков
Николай Коляда объявил о закрытии театра с 1 июня
ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка украла у дедушки миллион рублей
Больше 200 обманутых дольщиков в Екатеринбурге получат новые квартиры
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
В Екатеринбурге под суд отправили кибермошенников, орудовавших по всей России
Екатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильник
К отрытию Универсиады-2023 на «Екатеринбург-арене» установят факел
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге