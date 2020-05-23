Шансонье Новикову вернули шанс на получение миллиона рублей от государства

23 Май 2020 2020-05-23T08:03:04+03:00

Эту сумму бард требует в качестве компенсации за уголовное преследование

Изменить размер текста: A A

Бард Александр Новиков вновь требует от российского государства 1 миллион рублей в качестве компенсации за уголовное преследование по делу скандальной застройки в коттеджном поселке «Бухта Квинс».

В пятницу, 22 мая, в Свердловском областном суде отменено решение Ленинского районного суда, который отказал Новикова в иске к Российской Федерации. Именно Ленинский суд ранее счел доводы шансонье из Екатеринбурга неубедительными и отказал в праве требовать деньги.

Эта истории началась 12 лет назад, когда на берегу озера Шарташ началось строительство коттеджного поселка силами группы компаний «Домбери», одним из учредителей который был сам Новиков.

Прошло почти два года, и стройка остановилась из-за нехватки денег, после чего возобновить ее удалось только в 2015 году. По возбужденному уголовному делу о мошенничестве обвиняемыми проходили сам Александр Новиков и его деловой партнер – бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, а также их помощница Лариса Ассонова.

Следствие считало, что все трое вывели из жилищного кооператива 54 миллиона рублей, нанеся ущерб 65 пайщикам. Ассонова признала вину и уже отбывала срок, а дело Новикова и Шилиманова так и не дошло до следствия.

В 2018 году несколько домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» были достроены. Дело против Новикова на тот момент было закрыто и он получило право на реабилитацию. На данный момент единственным обвиняемым по уголовному дело проходит Михаил Шилиманов, который находится в СИЗО по другому делу, связанному с «Титановой долиной» в Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шансонье Александр Новиков: «Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует. Дома достроены». Скандальный долгострой на Шарташе официально закончен. Застройщикам осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию (подробнее)

Суд по делу «Бухты Квинс»: бард Александр Новиков объяснил, зачем бесплатно рекламировал проект. Свою роль в скандальной стройке он свел к минимуму (подробнее)

Следователи рассказали, как бард Александр Новиков обманул 65 человек на 54 миллиона рублей. Шансонье предъявили окончательное обвинение в мошенничестве (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU