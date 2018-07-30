2018-08-01T08:56:08+03:00
Общество

Шансонье Александр Новиков: "Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует. Дома достроены"

Скандальный долгострой на Шарташе официально закончен. Застройщикам осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее Александра Новикова вызывали в суд по делу "Бухты Квинс".Ранее Александра Новикова вызывали в суд по делу "Бухты Квинс".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шансонье Александр Новиков, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков долгостроя «Бухта Квинс» заявил, что она уже готова. Об этом он написал на своей странице в Facebook, куда приложил сканы документов из стройнадзора.

"Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует, - написал на своей странице в Facebook Александр Новиков. - Дома достроены и сданы. Сегодня Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта"

Информацию об этом подтвердили и в региональном Госжилстройнадзоре.

– Мы застройщику, который называется «Элит-Строй», оформили и выдали заключение о соответствии объекта строительным нормам и правилам, – подтвердил Дмитрий Ширяев, заместитель директора департамента Госжилстройнадзора Свердловской области. – Этот документ подтверждает, что строительство объекта окончено. Теперь застройщик может обратиться в Министерство строительства Свердловской области за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. После этого уже люди смогут там жить.

Несколько лет назад больше 60 жителей столицы Урала вложились в строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. Однако своих домиков в британском архитектурном стиле пайщики не получили. Стройка застопорилась. К тому же выяснилось, что часть денег вдруг исчезла, а самого шансонье обвинили в мошенничестве. По версии следствия, при строительстве коттеджного поселка было похищено 54 миллиона рублей.

- Именно эти деньги были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже выполненных, - пояснял Алексей Шмаков, руководитель второго следственного отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

Подписаное заключение о соответствии построенного объекта "Бухты Квинс" Александр Новиков опубликовал на своей странице в Facebook. Фото: Александр Новиков

Подписаное заключение о соответствии построенного объекта "Бухты Квинс" Александр Новиков опубликовал на своей странице в Facebook. Фото: Александр Новиков

Сам Александр Новиков свою вину не признавал. В конце 2016 года его взяли под домашний арест на месяц. Но Новиков обжаловал эту меру пресечения.

- Я известный и публичный человек, а меня обвинили по оговору мошенницы, - заявлял на суде Новиков. - Я не хочу жить в поселке «Бухта Квинс». Хотя раньше хотел. К его строительству я отношения не имею. Я лишь подарил свои земли.

К слову, сами пайщики «Бухты Квинс» узнали о том, что она якобы готова только от журналистов.

- Пока никто ничего не сдавал, - заявила Зиля Булатова председатель ЖСК «Бухта Квинс».

Справка «КП»

Александр Васильевич Новиков родился в 1953 году на курильском острове Итуруп в Сахалинской области. В 14 лет вдохновленный фильмом «Вертикаль» Владимира Высоцкого, Новиков стал увлекаться музыкой. В 1969 году переехал в Свердловск. В 18 лет получил свой первый срок за драку. Новикова приговорили к условному сроку с исправительными работами. Через 13 лет Александр вновь попадает в тюрьму, причем на 10 лет. Официально его осудили за «Сбыт и изготовление фальсификатов электромузыкальной аппаратуры». Но Новиков же в своих интервью подчеркивал, что его посадили за провокационный альбом «Вези меня, извозчик». В колонии певец пишет большую часть своих хитов: «Помнишь, девочка?», «Извозчик», «Шансоньетка», «Уличная красотка», «Город древний», «Школьный роман». Лишь в 1992 году Верховный Суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления. В 2003 году Александр Новиков был награжден высшей церковной наградой — Орденом святого благоверного князя Даниила Московского. 24 июня 2010 года назначен художественным руководителем Екатеринбургского театра эстрады.

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